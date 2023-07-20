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Шеф MI-6 заявив, що Путін уклав угоду з Пригожиним, "аби врятувати свою шкуру"

20 липня, 2023 четвер
00:05
Світ путін пригожин

Голова британської розвідки MI-6 Річард Мур заявив, що російський диктатор Володимир Путін уклав угоду з очільником ПВК Вагнера Євгеном Пригожиним, аби врятуватися під час заколоту найманців

Про це повідомляє CNN

За його словами, президент РФ не "відбивався" від вагнерівців під час заколоту 24 червня, а уклав із Євгеном Пригожиним угоду за допомогою білоруського диктатора Олександра Лукашенка. 

"Він насправді не відбивався від Пригожина. Він уклав угоду, щоб врятувати свою шкуру, використовуючи добрі послуги лідера Білорусі. Але Путін мав усвідомити, я впевнений, що "прогнило щось у Данськім королівстві", - сказав Мур. 

Він зазначив, що поведінка Путіна у день заколоту була непослідовною. 

"Якщо ви подивитеся на поведінку Путіна в той день, я думаю, що Пригожин почав зі сніданку як зрадник. Його пробачили за вечерею, а через кілька днів запросили на чай. Отже, є деякі речі, які навіть керівнику МІ-6 важко інтерпретувати", - зазначив Мур.  

Відповідаючи на запитання CNN, чи "живий та здоровий» Пригожин, шеф MI-6 відповів, що лідер ПВК Вагнера все ще "ширяє". 

Мур зазначив, що наразі складно зробити достеменні висновки щодо подальшої долі ПВК Вагнера. Він припустив, що найманці "схоже, не задіяні в Україні", а частина з них опинилася в Білорусі. 

Довідково. МІ-6 - таємна розвідувальна організація, що працює на британський уряд, разом із внутрішньою службою безпеки MI-5.

Що відомо про заколот Пригожина

23 червня стало відомо, що російські війська нібито завдали ракетного удару по базі ПВК Вагнера. На це ватажок вагнерівців Євген Пригожин оголосив про "марш справедливості" і заявив, що 25 тисяч найманців йдуть на Москву. 

Протягом суботи, 24 червня, вагнерівці на додачу до центральної частини Ростова-на-Дону, де вони отаборилися навколо штабу Південного військового округу ще ввечері 23 червня, також узяли під контроль Воронеж. Їхні відведені від кордону з Україною колони рухалися на Москву. Зупинити їх намагалася підконтрольна Шойгу військова авіація й артилерія. Востаннє передові частини ПВК Вагнера було помічено у Липецькій області РФ. А у самій російській столиці на в'їзді споруджували вогневі точки, рили окопи й мобілізували усіх силовиків.

Увечері 24 червня пресслужба самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, оприлюднила текст заяви, у якій йшлося про готовність очільника ПВК Вагнера зупинити рух військових колон своїх найманців, що вже на підході до Москви, та дійти згоди з Кремлем. Про це Пригожин нібито домовився під час спілкування з Лукашенком.

Натомість фінансист ПВК повідомив, що, не дійшовши 200 км до Москви, вагнерівці зупиняють рух та повертаються до польових таборів. Диктатор РФ Володимир Путін обіцяв, що Пригожин зможе поїхати до Білорусі, а Росія закриє кримінальну справу проти нього. 

26 червня Путін виступив з промовою, у якій прокоментував заколот Пригожина - диктатор дав бійцям ПВК Вагнера три варіанти майбутніх дій.

27 червня федеральна служба безпеки Росії повідомила про закриття кримінальної справи щодо збройного заколоту, у якій фігурує ватажок ПВК Євген Пригожин. А в міноборони РФ стверджували, що вагнерівці передадуть важку техніку регулярній армії Росії.

Того ж дня самопроголошений президент Білорусі підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина. За його словами, вагнерівці, які прибули разом з ним, не охоронятимуть розміщену там російську тактичну ядерну зброю.

3 липня російські ЗМІ опублікували фото, зроблені місцевими жителями, на яких зображено ймовірний табір вагнерівців у Могилівській області Білорусі. Натомість в українській розвідці зазначили, що Пригожин навряд чи перемістить усіх бійців до Білорусі й сам не перебуватиме там постійно. Вочевидь ідеться про перекидання частини вагнерівців.

6 липня Лукашенко повідомив, що вагнерівці перебувають у своїх польових таборах, а засновник компанії Євген Пригожин – на території РФ.

10 липня прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков сказав, що через 5 днів після заколоту Путін зустрівся Пригожиним у Кремлі.

Під час заколоту у Росії частина найманців приватної військової компанії Вагнера дійшла до бази "Воронєж-45" - місця зберігання ядерної зброї РФ, стверджує керівник української розвідки Кирило Буданов.

Детальніше про перебіг подій під час заколоту вагнерівців читайте за посиланням.

Росія
Володимир Путін
Війна з Росією
Вагнергейт
Велика Британiя
Заколот Вагнера
Євген Пригожин
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