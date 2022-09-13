Про це інформують росЗМІ з посиланням на помічника глави Росії Юрія Ушакова.

Ушаков заявив, що Путін і Сі Цзіньпін планують обговорити як двосторонні відносини між країнами, так і міжнародні та регіональні теми, зокрема війна РФ проти України.

"Китай до "української кризи" підходить збалансовано, чітко заявляє про розуміння причин, які змусили Росію почати "спеціальну військову операцію". Це питання, звичайно, буде докладно обговорено в ході майбутнього контакту", - сказав Ушаков.

2 серпня спікерка палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань і запевнила у "непохитній підтримці з боку США". Китай розпочав військові навчання навколо острова.

5 серпня КНР повідомила про згортання співпраці зі США через візит на Тайваню Ненсі Пелосі.

6 серпня стало відомо, що у міноборони Китаю вже тиждень ігнорують спілкування з Пентагоном на тлі загострення у відносинах між Пекіном та Вашингтоном через Тайвань.

Того ж дня міністерство оборони Тайваню заявило, що під час військових навчань із застосуванням авіації та флоту Китай фактично проводив симуляцію атаки на острів.

У серпні в ефірі Еспресо аналітик Шевченко заявив, що військове зіткнення зі США стане катастрофою для Китаю.

Очільник КНР Сі Цзіньпін 14 вересня розпочинає своє турне до Центральної Азії.

В рамках саміту G20, який пройде восени в Південно-Східній Азії, можливо відбудеться зустріч президента США і китайського лідера Сі Цзіньпіна.

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