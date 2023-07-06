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Сили оборони вели контрнаступ на 5 ділянках фронту і вдарили по тилових позиціях ворога, - ISW

6 липня, 2023 четвер
06:25
Війна з Росією ЗСУ

Українські військові 5 липня вели наступальні дії на п'яти напрямках фронту і мали успіх. Крім цього, Сили оборони завдали удару по тилу ворога

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики стверджують, що Сили оборони розпочали спрямовану координаційну серію ударів з метою послаблення російської логістики та зрушення наземних ліній зв'язку вздовж всього периметру бойових дій.

Зазначається, що українські військові просунулися на Бахмутському напрямку, зокрема на південний захід від Берхівки, розташованої на відстані 6 кілометрів на північний захід від Бахмута. Крім того, просунулися на захід від Ягідного, розташованого на відстані 2 кілометрів на північ від Бахмута, а також на південний захід від самого Бахмута.

Також відомо, що Сили оборони провели серію ракетних ударів по російських тилових позиціях уздовж усього фронту. Вдарили по складу боєприпасів у Макіївці Донецької області. Крім цього, зафіксовано українські удари по російських позиціях поблизу Дебальцевого та по залізничній станції в Ясинуватій.

Що відомо про український контрнаступ

4 червня на південному фронті України почався контрнаступ ЗСУ, який продовжив серію наступальних акцій під Бахмутом та на Білгородщині.

11 червня ЗСУ заявили про звільнення населених пунктів Благодатне, Нескучне та Макарівка, що біля межі Донеччини й Запоріжжя. Зранку 12 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що державний прапор знову майорить над Сторожовим на Донеччині.

24 червня Сили оборони України офіційно підтвердили звільнення територій під Красногорівкою у Донецькій області, які були під контролем окупантів з 2014 року.

26 червня Ганна Маляр повідомила, що за тиждень ЗСУ просунулися від 1 до 2 км на східних напрямках фронту. За час наступу на півдні ЗСУ звільнили 130 квадратних кілометрів. Цього ж дня Сили оборони повернули під контроль України село Рівнопіль Донецької області.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес повідомив, що у рамках літньої кампанії контрнаступу Україна вже звільнила більше території, ніж Росія захопила за весь зимовий наступ.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що вже звільнені ЗСУ населені пункти не були "головною подією" - це лише вступ до великого контрнаступу.

Фахівці Інституту вивчення війни вважають, що російські військові, ймовірно, стягують під Бахмут додаткові сили з інших напрямків у відповідь на українські наступальні операції в цьому районі.

Вранці 3 липня Ганна Маляр повідомила, що за минулий тиждень українські військові звільнили близько 38 кв. км територій. 

4 липня повідомлялось, що українські військові просуваються на південному фланзі довкола Бахмута на Донеччині та на півдні.

ЗСУ
Донеччина
Бахмут
втрати окупантів
Контрнаступ ЗСУ
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