Слідком РФ підтвердив убивство на Херсонщині екснардепа-колаборанта Ковальова
Слідчий комітет РФ підтвердив, що на Херсонщині вбили екснрадепа Олексія Ковальова, якого окупанти призначили "заступником голови військово-цивільної адміністрації області з сільського господарства"
Про це повідомляє у Telegram пресслужба російського відомства.
"За попередніми даними, внаслідок отриманого вогнепального поранення помер заступник голови Військово-цивільної адміністрації Херсонської області із сільського господарства Олексій Ковальов", - йдеться у повідмоленні.
Слідком РФ зазначив, що напад скоїли 28 серпня за місцем проживання колаборана 2022 року. Окупанти звинуватили нападників у вбивстві жінки, яка мешкала з Ковальовим.
- Після початку повномасштабної агресії Росії нардеп Олексій Ковальов добровільно залишився на окупованих територіях, через що в квітні його членство у партії "Слуга Народу" призупинили, а 3 травня – виключили з фракції. Правоохоронці у квітні відкрили справу щодо Ковальова.
- 8 червня на facebook-сторінці нардепа Олексія Ковальова з'явився пост на підтримку окупантів. У ньому йшлося про те, що Ковальов відвідав "дуже важливий для нього захід" – зустріч першого заступника керівника адміністрації президента РФ Сергія Кирієнка "з фермерами Херсонщини".
- 6 липня народному депутату Олексію Ковальову повідомили про підозру у державній зраді та пособництві Росії.
- 7 липня генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила подробиці справи звинуваченого в державній зраді нардепа Олексія Ковальова - підозрюваний організовував вивезення солі й зерна з Херсонщини до Росії.
- 15 липня суд обрав народному депутату Олексію Ковальову запобіжний захід у вигляді триманні під вартою за підозрою у державній зраді без альтернативи внесення застави.
- 16 липня суд заарештував майно нардепа-зрадника на понад 4,7 млн грн.
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