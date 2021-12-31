Смертельна ДТП у Харкові: обвинувальний акт щодо 16-річного водія передали до суду
Харківська обласна прокуратура затвердила і направила до Київського райсуду Харкова обвинувальний акт щодо 16-річного водія, який спричинив смертельну ДТП 26 жовтня 2021 року
Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.
Обвинувальний акт складено за фактами порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, та завідомо неправдивого повідомлення про вчинення злочину (ч. 2 ст. 286, ч. 1 ст. 383 Кримінального кодексу України).
Обвинувачення у неправдивому повідомленні про злочин пов'язане з тим, що, перебуваючи в медичному закладі, водій зателефонував у поліцію та заявив про нібито викрадення його автомобіля.
Крім того, триває слідство за фактами допуску батьками неповнолітнього до керування автомобілем та злісного невиконання обов'язків із догляду за дитиною (ст. 287, ст. 166 Кримінального кодексу України).
Також в окремому кримінальному провадженні розслідується факт незаконного заволодіння транспортним засобом (ч.1, ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України).
- Нагадаємо, ввечері 26 жовтня у Харкові авто Infiniti на швидкості влетіло в легковик Chevrolet на перехресті: загинув водій Chevrolet, троє пасажирів Infiniti зазнали травм.
- Суд заарештував без права внесення застави 16-річного водія Infiniti Миколу Харківського, який спричинив смертельну ДТП.
- Микола Харківський відмовився здавати кров на аналіз. Суд ухвалив примусово відібрати у підлітка кров для проведення аналізів.
- 16-річний підозрюваний відмовився здати кров на аналіз попри ухвалу суду.
- У листопаді адвокати потерпілої сторони заявили, що знайшли ще п'ятьох очевидців у справі.19 листопада Микола Харківський визнав свою провину у смертельній ДТП у Харкові.
- 7 грудня стало відомо, що 16-річного водія визнали осудним. 13 грудня повідомлялося про те, що 16-річний водій на Infiniti рухався зі швидкістю 180 км/год.
- 17 грудня адвокати потерпілих подали заяву про ще один злочин водія.
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