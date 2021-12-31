Смертельна ДТП у Харкові: обвинувальний акт щодо 16-річного водія передали до суду

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.



Обвинувальний акт складено за фактами порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, та завідомо неправдивого повідомлення про вчинення злочину (ч. 2 ст. 286, ч. 1 ст. 383 Кримінального кодексу України).



Обвинувачення у неправдивому повідомленні про злочин пов'язане з тим, що, перебуваючи в медичному закладі, водій зателефонував у поліцію та заявив про нібито викрадення його автомобіля.



Крім того, триває слідство за фактами допуску батьками неповнолітнього до керування автомобілем та злісного невиконання обов'язків із догляду за дитиною (ст. 287, ст. 166 Кримінального кодексу України).



Також в окремому кримінальному провадженні розслідується факт незаконного заволодіння транспортним засобом (ч.1, ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України).