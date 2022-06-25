Смілянський анонсував продаж марок, присвячених "Мрії"
28 червня Укрпошта запускає продаж марки з найбільшим у світі літаком Ан-225 "Мрія"
Випуск марки анонсував в телеграмі генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.
"В лютому орки забрали Ан-225 "Мрія", найбільший та найпотужніший транспортний літак у світі, але українська мрія - це значно більше, ніж літак. Це сотні нових літаків, мільйони талановитих дітей і перемоги України - в спорті, науці та техніці.
Знаю також, що ви трохи скучили за нашими новими марками та хочете їх отримати швидше. Тому з 28 червня "мрія" втілиться в мільйонах марок, щоб кожен з вас, заглядаючи в свій філателістичний альбом, пишався тим, що він (чи вона) - частина cміливого та вільного народу", - написав Смілянський.
Цього разу тираж на марку "Мрія" склав 3 млн. Придбати можна у відділеннях Укрпошти або в онлайн-магазинах. Один клієнт - не більше 2 маркованих аркушів, 5 конвертів, 5 листівок.Авторкою стала одинадцятирічна Софія Кравчук із Волині.
"Мене дуже тішить, що ескіз нової марки належить одинадцятирічній Софії Кравчук із м. Любомль Волинської області, вона - призер Всеукраїнського конкурсу малюнків та фотографій "Що для мене Україна?" у спокійному 2021 році. Це Україна очима дитини - квітуча, мрійлива й недосяжна", - додав гендиректор.
- Укрпошта продала близько 800 тис. марок "Русскій воєнний корабль... ВСЬО" за день 23 травня, при цьому онлайн-продажі стартують 25 травня, а 27-го марки знову будуть у продажі у відділеннях.
- Марку "Русскій воєнний корабль… ВСЬО!" випустили у продаж: біля головпоштамту у Києві була довжелезна черга.
- У Львові 23 травня погасили нову марку Укрпошти "Русскій воєнний корабль … ВСЬО".
- 12 квітня Укрпошта презентувала марку "Русский военный корабль, иди на*уй!".
- Укрпошта за п'ять днів продала пів мільйона марок із російським військовим кораблем, тож запровадила обмеження на кількість цих марок для продажу в одні руки.
- 25 квітня Укрпошта слідом за маркою про російський військовий корабель анонсувала випуск марки з найбільшим у світі літаком "Мрія".
- Також Укрпошта анонсувала, що створить марку, присвячену Kalush Orchestra.
- 25 травня Укрпошта стала першою поштою світу, яка відкрила власний магазин на eBay.
- За ескіз нової марки "Доброго вечора, ми з України!" проголосували 30 тис. із 834 тис. учасників голосування, на ньому трактор тягне російський брухт.
- Укрпошта встановила рекорд з кількості проданих марок.
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