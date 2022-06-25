Випуск марки анонсував в телеграмі генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

"В лютому орки забрали Ан-225 "Мрія", найбільший та найпотужніший транспортний літак у світі, але українська мрія - це значно більше, ніж літак. Це сотні нових літаків, мільйони талановитих дітей і перемоги України - в спорті, науці та техніці.

Знаю також, що ви трохи скучили за нашими новими марками та хочете їх отримати швидше. Тому з 28 червня "мрія" втілиться в мільйонах марок, щоб кожен з вас, заглядаючи в свій філателістичний альбом, пишався тим, що він (чи вона) - частина cміливого та вільного народу", - написав Смілянський.

Цього разу тираж на марку "Мрія" склав 3 млн. Придбати можна у відділеннях Укрпошти або в онлайн-магазинах. Один клієнт - не більше 2 маркованих аркушів, 5 конвертів, 5 листівок.Авторкою стала одинадцятирічна Софія Кравчук із Волині.

"Мене дуже тішить, що ескіз нової марки належить одинадцятирічній Софії Кравчук із м. Любомль Волинської області, вона - призер Всеукраїнського конкурсу малюнків та фотографій "Що для мене Україна?" у спокійному 2021 році. Це Україна очима дитини - квітуча, мрійлива й недосяжна", - додав гендиректор.

Укрпошта продала близько 800 тис. марок "Русскій воєнний корабль... ВСЬО" за день 23 травня, при цьому онлайн-продажі стартують 25 травня, а 27-го марки знову будуть у продажі у відділеннях.

Марку "Русскій воєнний корабль… ВСЬО!" випустили у продаж: біля головпоштамту у Києві була довжелезна черга.

У Львові 23 травня погасили нову марку Укрпошти "Русскій воєнний корабль … ВСЬО".

12 квітня Укрпошта презентувала марку "Русский военный корабль, иди на*уй!".

Укрпошта за п'ять днів продала пів мільйона марок із російським військовим кораблем, тож запровадила обмеження на кількість цих марок для продажу в одні руки.

25 квітня Укрпошта слідом за маркою про російський військовий корабель анонсувала випуск марки з найбільшим у світі літаком "Мрія".

Також Укрпошта анонсувала, що створить марку, присвячену Kalush Orchestra.

25 травня Укрпошта стала першою поштою світу, яка відкрила власний магазин на eBay.

За ескіз нової марки "Доброго вечора, ми з України!" проголосували 30 тис. із 834 тис. учасників голосування, на ньому трактор тягне російський брухт.

Укрпошта встановила рекорд з кількості проданих марок.

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