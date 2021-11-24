Спланувати роботу Ради на випадок нападу РФ: Железняк пропонує провести закрите засідання парламенту
Голова фракції "Голос" Ярослав Железняк заявив, що найближчим часом в Україні можуть оголосити надзвичайний стан
Про це він заявив у програмі "Великий ефір Василя Зими" на Еспресо.TV.
"Я сьогодні як голова фракції зв'язався з головою парламенту і запропонував провести зустріч, щонайменше на рівні голів фракцій, щодо простих питань. Чи потрібні нам додаткові гроші? Друге питання, як буде працювати парламент, якщо не дай боже, буде агресія", - сказав він.
Він висловив непевність, що всі представники "Слуги народу" зі своїх округів приїдуть, у разі військової загрози.
"Це треба продумати: у якому приміщенні збираємось, який ступінь секретності. Я вважаю, що треба провести закрите засідання парламенту. Вже з'явилась заява першого заступника
голови парламенту про можливе введення надзвичайного стану. Ми хочемо заздалегідь про це поговорити, а не в останню мить, як завжди влада намагається вирішити це питання", - заявив нардеп.
Він оцінив як високу вірогідність введення НС 1 грудня під час виступу Володимира Зеленського у Раді.
"Нам, якщо ми бачимо загрозу, треба, щоб прийшли відповідні люди, які очолюють Міноборони і кордони захищають, можливо, розвідка. Дали хоча б головам фракцій, інформацію, що відбувається,
у якому вигляді цей військовий стан буде запроваджено, по яких областям, які права людини будуть обмежені. Потім приймати рішення", - підсумував Железняк.
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