Харлан зібрала 10 млн грн на ЗСУ, успіх "Динамо" у ЛЧ та дата бою Усика: огляд українського спорту за 11-17 серпня

"Золоту" олімпійську шаблю Харлан продали на благодійному аукціоні за 10 млн грн

Шаблю дворазової олімпійської чемпіонки Ольги Харлан, якою вона у фіналі Олімпійських ігор-2024 завдала переможного уколу, продали на благодійному аукціоні за 10 млн грн.

Український волонтер Сергій Притула зазначив, що усі кошти від продажу спрямують на закупівлю автоматизованих турелей "ШаБля" для української піхоти.

"Шаблю двократної олімпійської чемпіонки, найтитулованішої української спортсменки в історії Олімпіади Ольги Харлан щойно було продано за 10 млн грн! Усі кошти спрямовуємо на закупівлю автоматизованих турелей "ШаБля" для нашої піхоти! Дякую усім учасникам аукціону і, звісно ж, переможцеві!" - написав Притула.

Фото: Карина Рева

Усик - Фʼюрі: визначилась дата і місце проведення реваншу

На кону другого бою Олександра Усика і Тайсона Фʼюрі стоятимуть пояси WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації) у суперважкій вазі.

Реванш пройде 21 грудня. Усик і Фʼюрі знову зустрінуться на Kingdom Arena в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Саме тут проходив перший поєдинок боксерів.

Фото: Getty Images

"Динамо" вийшло до плей-офф Ліги чемпіонів

У першій грі у польському Любліні 6 серпня команди зіграли внічию 1:1. У повторній зустрічі в Глазго "Динамо" на початку другого тайму опинилося у більшості через вилучення у "Рейнджерс" бразильського захисника Жефте, який заробив другу жовту картку.

Кияни скористалися чисельною перевагою на 82-й хвилині, коли забив Олександр Піхальонок. Одразу після цього команда Олександра Шовковського розвинула перевагу зусиллям Назара Волошина.

"Динамо" перемогло "Рейнджерс" 2:0. У раунді плей-офф ЛЧ клуб зі столиці України зустрінеться з австрійським "Зальцбургом, який у третьому колі відбору здолав нідерландський "Твенте" (2:1, 3:3).

Фото: Getty Images

Цікаво, що "Динамо" і "Зальцбург" пішли на хитрощі заради виходу у Лігу чемпіонів. Матч 4-го туру Української Премʼєр-ліги "Динамо" - "Ворскла" мав пройти 24 серпня. Проте гру перенесли на 18/25 вересня.

Тепер у киян буде більше часу відновитись після першого матчу з австрійським "Зальцбургом" (21 серпня) та підготуватись до повторної зустрічі (27 серпня) у плей-офф раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

"Зальцбург" зробив ідентичний крок. "Червоні бики" домовилися перенести матчу чемпіонату Австрії проти "Гартберга", який мав пройти між іграми з "Динамо".

Фото: facebook.com/fcdynamoua

Магучіх задонатила 500 тис. грн патронатній службі "Янголи Азову"

Олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх пожертвувала організації "Янголи Азову" 500 тис. гривень.

"Мене приємно вразило, коли просто ввечері я отримала повідомлення про донат у розмірі 500 тис. від української олімпійської спортсменки Ярослави Магучіх. Хочу подякувати від імені команди "Янголів Азову", важкопоранених бійців та їхніх родин", – сказала керівниця патронатної служби "Янголи Азову" Олена Толкачова..

Кошти спрямують на оплату лікування військових з важкими нейротравмами та черепно-мозковими травмами, які перебувають у реабілітаційному центрі.

Окрім цього Ярослава Магучіх пожертвувала 1 млн грн зоозахисникам та притулкам для тварин.

Фото: Getty Images

Вернидуб знайшов виправдання після вильоту "Кривбасу" з ЛЄ

Головний тренер "Кривбасу" Юрій Вернидуб заявив, що серед причин, чому українська команда вилетіла з Ліги Європи, це логістика.

"Супернику набагато простіше з переїздами. "Кривбас" не може грати вдома, а за кордоном. Наш домашній стадіон – в Кошице. Ви ж розумієте, ми граємо у Словаччині, потім автобусом повертаємось в Україну. Багато часу витрачаємо на кордоні. Граємо в Україні, а потім знову за кордон. Десь наших гравців в цьому плані не вистачає. Немає тієї свіжості, яка є у наших суперників. Десь ми не встигаємо фізично відновлюватись. Думаю, це найголовніше", - сказав тренер "Кривбасу".

У першій грі, яка відбулася у словацькому Кошице, "Кривбас" поступився "Вікторії" з рахунком 1:2. Зустріч 15 серпня закінчилась поразкою українців 0:1.

"Вікторія" у раунді плей-офф Ліги Європи зустрінеться з шотландським "Хартс". "Кривбас" боротиметься за вихід в основну стадію Ліги конференцій, суперник - іспанський "Реал Бетис".

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Харлан відмовилась відповідати на запитання щодо закінчення карʼєри

Дворазова олімпійська чемпіонка у фехтуванні Ольга Харлан зізналась, що поки не знає, чи завершила карʼєру.

"Я не знаю, я не можу поки що відповісти на це запитання. Ми зараз відпочиваємо. Я знаю одне, що я завжди хотіла поцілувати доріжку (прим. - після перемоги). Я думала про це, що таким чином я віддячу доріжці за все, що у мене було. І я це зробила після бронзи", - каже Харлан.

Фехтувальниця зізналась, що їй було б цікаво виступити у Лос-Анджелесі у 2028 році.

Фото: Getty Images

Лунін виграв 10-й трофей у складі "Реалу"

Український голкіпер Андрій Лунін у матчі за Суперкубок УЄФА 14 серпня у Варшаві залишився у запасі "Реалу", проте отримав золоту медаль. Мадридці перемогли італійську "Аталанту" з рахунком 2:0 та здобули перший титул у новому сезоні.

25-річний Лунін став володарем Суперкубка УЄФА вдруге у кар'єрі. Також на рахунку українця, який виступає за "Реал" з 2018 року, по дві перемоги у Лізі чемпіонів, чемпіонаті Іспанії, Суперкубку Іспанії і трофеї Кубка Іспанії та клубного чемпіонату світу.

Фото: Getty Images