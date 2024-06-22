Несподіваний старт України на Євро-2024, а Михайлюк - чемпіон НБА: головні новини українського спорту за тиждень

Старт України на Євро-2024

Сенсаційна поразка України від Румунії

У понеділок, 17 червня, у Мюнхені збірна України стартувала на Євро-2024. Матч, у якому наша національна команда вважалась явним фаворитом, закінчився сенсаційною перемогою Румунії (0:3).

Команда Сергія Реброва перед стартовою грою турніру мала кадрову проблему. Через травму, отриману в товариському матчі з Молдовою, на поле не вийшов основний лівий захисник Віталій Миколенко. Його у стартовому складі замінив Олександр Зінченко.

Голами у ворота України відзначились Ніколає Станчу, Развін Марін і Деніс Дрегуш.

Фото: Getty Images

Лунін був найгіршим

Статистичний портал WhoScored оцінив гру Андрія Луніна у матчі Румунія - Україна оцінкою 3,8. Український голкіпер пропустив 3 мʼячі при 5 ударах у площину воріт нашої збірної.

Пресслужба WhoScored наголошує, що оцінка Луніна - це найгірший показник футболістів на чемпіонатах Європи з 2012 року. Тоді у матчі Польщі проти Греції (1:1) воротаря поляків Войцех Щенсни нагородили оцінкою 3,59.

Фото: Getty Images

Ребров пішов з роздягальні збірної України після поразки від Румунії

Головний тренер збірної України Сергій Ребров заявив, що погодився вийти з роздягальні після поразки від Румунії, аби футболісти самостійно з'ясували стосунки.

"Після матчу вони по-чоловічому поговорили та запитали один в одного, чому була така віддача на полі. Вважаю, що віддача була недостатньою. Може, в Німеччині це ненормально, але у нас нормально, коли хлопці розмовляють між собою і запитують один в одного, чому так трапилося. Я вийшов з роздягальні, тому що гравці мене попросили. Вони хотіли поговорити окремо між собою", - розповів Ребров.

Фото: Getty Images

Вольова перемога України над Словаччиною

21 червня, у 2-му турі Євро-2024, українські футболісти реабілітувались та здобули вольову перемогу над Словаччиною. Матч, який проходив у Дюссельдорфі, закінчився з рахунком 2:1.

Словаччина вийшла вперед на 17-й хвилині. Після вкидання ауту Лукаш Гараслін закинув м'яч до карного майданчика збірної України, де Іван Шранц виграв верхову боротьбу в Олександра Зінченка та точно пробив головою по воротах України.

Українські футболісти зуміли реабілітуватись на старті другого тайму. Михайло Мудрик розігнав атаку по центру, відпасував наліво на Зінченка, який у штрафному майданчику знайшов Миколу Шапаренка. Центральний півзахисник завдав точного удару з району одинадцятиметрової позначки та зробив рахунок 1:1.

Фото: Getty Images

На 80-й хвилині Микола Шапаренко розкішною розрізною передачею вивів Романа Яремчука віч-на-віч з голкіпером. Український форвард легким ударом закотив мʼяч у ворота суперника та приніс Україні перемогу.

Після двох матчів Євро-2024 українські футболісти завоювали 3 бали. У Словаччини також 3 пункти. У паралельному матчі групи E зустрінуться Румунія (3 очки) та Бельгія (0), цей поєдинок стартує о 22:00 суботи.

Фото: Getty Images

Ребров розсекретив, що відбувалось у перерві матчу Словаччина - Україна

За словами Сергія Реброва, під час перерви він не кричав на футболістів збірної України. Хоча національна команда і поступалась в рахунку.

"Нам треба було відреагувати. У першому таймі, на жаль, ми не пресингували добре високо, щоб повернути м’яч. Змінили дещо в цьому компоненті. Думаю, додали в бажанні. Сказав гравцям: "Це наш шанс. Не треба перейматися через рахунок, повинні залишити максимум на полі". І вони справді зробили це", - йдеться у заяві головного тренера збірної України.

Фото: Getty Images

"Була справжня збірна, а не та, що у першій грі проти Румунії"

Воротар збірної України Анатолій Трубін одразу після фінального свистка підсумував перемогу над Словаччиною.

"Звісно, всі бачили: перші 20-25 хвилин були дуже важкі для нас. Але після того, як рахунок став 0:1, зрозуміли, що не маємо шляху назад. Змінили нашу тактику — це спрацювало. Як бачите, проти Словаччини була справжня збірна, а не та, що у першій грі проти Румунії", - йдеться у заяві Трубіна.

За словами голкіпера, який пропустив матч проти Румунії (0:3), він був готовий відіграти в обидвох поєдинках.

УЄФА визнав півзахисника Миколу Шапаренка найкращим гравцем матчу проти Словаччини (2:1), натомість вболівальники обрали саме Анатолія Трубіна.

Фото: Getty Images

Росіянка вилаялась після відмови українки тиснути руку на ЧЄ з фехтування

Матч на чемпіонаті Європи з фехтування закінчився перемогою українки Олени Кривицької над росіянкою з грузинським паспортом Маї Гучмазовою (15:9).

Після завершення поєдинку українка відмовилась тиснути руку росіянці. Уродженка країни-терористів бурхливо відреагувала.

"Чому це так? Б**ть, чому вони так роблять? Б**ть, чому їм можна все. Вони oх**ли, чи що? Є****шки!", - сказала Гучмазова.

З 2017 року росіянка, яка народилась у Владикавказі, виступає за збірну Грузії.

Михайлюк став чемпіоном НБА

У ніч на 18 червня відбувся п’ятий матч фінальної серії НБА. "Бостон" переміг "Даллас" із рахунком 106:88 та став чемпіоном НБА.

Тепер у списку чемпіонів НБА з'явилося друге українське прізвище: Святослав Михайлюк став володарем Кубка Ларрі О'Брайєна, який вручають чемпіону.

Першим українцем-чемпіоном НБА був Станіслав Медведенко, який у 2001 та 2002 роках ставав чемпіоном в складі "Лос-Анджелес Лейкерс".

Михайлюк взяв участь у трьох матчах фіналу, "Бостон" виграв в серії 4-1. Він зіграв три хвилини та набрав два очки в першому матчі, майже десять хвилин, за які набрав три очки, в четвертому матчі, а також вийшов на 39 секунд в п'ятій грі.

Фото: gettyimages

Україна завоювала дві золоті медалі на ЧЄ з водних видів спорту

ЧЄ з водних видів спорту проходить з 17 по 23 червня у Белграді. У середу українські спортсмени зуміли завоювати перші дві золоті медалі на змаганні.

Олександр Желтяков з результатом 1.55,39 хв став чемпіоном Європи з плавання на дистанції 200 метрів на спині. Це історичне досягнення для України - перше в історії золото на дистанції 200 м. на спині.

Михайло Романчук вшосте став чемпіоном Європи з плавання на 800 м вільним стилем. Українець показав результат 7.46,20 хв.

Фото: Getty Images

"Динамо", "Дніпро-1" та "Полісся" дізнались суперників у єврокубках

У 2-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів 2024/25 "Динамо" зіграє проти сербського "Партизана". Перший матч кияни зіграють на своєму полі 23 або 24 липня, повторний - 30 або 31 липня у столиці Сербії.

У Лізі конференцій "Дніпро-1" зіграє проти угорської "Академії Пушкаша", а "Полісся" проведе матч проти словенської "Олімпії". Матчі другого раунду кваліфікації заплановані на 25 липня та 1 серпня.

Фото: Getty Images