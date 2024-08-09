Новіков здобув для Болгарії перше золото на Олімпіаді-2024. Після цього наголосив, що є українцем

Про це повідомляє офіційний сайт Олімпіади-2024.

Семен Новіков виборов золото Олімпіади-2024 у ваговій категорії до 87 кілограмів. У фіналі змагань з греко-римської боротьби представник Болгарії переміг іранка Алірезу Мохмадіпіані з рахунком 7:0.

Після перемоги Новіков поспілкувався з "Трибуною", де наголосив, що він відчуває себе українцем. Хоч і виступає за іншу країну.

"Я народився в Україні, я відчуваю себе українцем. Якщо я змінив громадянство, це не означає, що я від того не українець. Моя сімʼя живе в Україні. Мої друзі живуть в Україні, захищають Україну. Я як можу, так і допомагаю їм", - йдеться у заяві.

Як пише "Суспільне", Новіков змінив громадянство на початку 2023 року. За словами головного тренера української команди з боротьби, Володимира Шацьких, саме Семена Жан Беленюк готував собі на заміну. Проте через розбіжності з Федерацією греко-римської боротьби та тренерським штабом збірної, Новіков вирішив виступати за іншу країну.

Як Україна виступає на Олімпіаді-2024

3 серпня перше золото Україні принесли Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова у командних змаганнях з фехтування на шаблях. 4 серпня олімпійською чемпіонкою у стрибках у висоту стала легкоатлетка Ярослава Магучіх. 7 серпня найсильнішим у категорії до 80 кг став боксер Олександр Хижняк.

Перше для нашої команди срібло 1 серпня виборов Сергій Куліш у стрільбі з малокаліберної гвинтівки з трьох положень на 50 м. 5 серпня другим у вправах на брусках став Ілля Ковтун в спортивній гімнастиці.

На рахунку Ольги Харлан також бронза в індивідуальних змаганнях з фехтування на шаблях. Ще дві бронзові медалі отримали легкоатлети. Ірина Геращенко стала третьою у стрибках у висоту, а Михайло Кохан - у метанні молота.

8 серпня Парвіз Насібов здобув для України срібну медаль Олімпіади-2024 у греко-римській боротьбі, а борець Жан Беленюк завоював бронзу.