Олімпіада-2024: хто з українців виступає 8 серпня. Розклад

Про це повідомляє офіційний сайт Олімпіади-2024.

Розклад змагань на 8 серпня

11:00 Спортивне скелелазіння. Багатоборство, лазіння на трудність. Півфінал, жінки. Євгенія Казбекова

11:30 Веслувальний спринт. Каное-одиночки 200 м. Кваліфікація, жінки. Людмила Лузан, Анастасія Рибачок

12:00 Сучасне пʼятиборство. Індивідуальні змагання: фехтування, рейтинговий раунд. Чоловіки. Владислав Чекан, Олександр Товкай

12:00 Вільна боротьба. Жінки до 57 кг, 1/8 фіналу. Аліна Грушина-Акобія – Ангеліна Лисак (Польща)

12:00 Вільна боротьба. Чоловіки до 86 кг, 1/8 фіналу. Мілес Назем Амін (Сан-Марино) – Василь Михайлов

12:50 Веслувальний спринт. Байдарки-четвірки 500 м, півфінал, чоловіки. Олег Кухарик, Дмитро Даниленко, Ігор Трунов та Іван Семикін

15:30 Сучасне пʼятиборство. Індивідуальні змагання: фехтування, рейтинговий раунд. Жінки. Валерія Пермикіна

16:00 Важка атлетика. Жінки до 59 кг. Каміла Конотоп

19:15 Греко-римська боротьба. Чоловіки до 67 кг - Парвіз Насібов (сутичка за золото); Чоловіки до 87 кг - Жан Беленюк (сутичка за бронзу)

Як Україна виступає на Олімпіаді-2024

Збірна України здобула на Олімпійських іграх у Парижі 8 медалей - 3 золоті, 2 срібні та 3 бронзові.

3 серпня перше золото Україні принесли Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова у командних змаганнях з фехтування на шаблях. 4 серпня олімпійською чемпіонкою у стрибках у висоту стала легкоатлетка Ярослава Магучіх. 7 серпня найсильнішим у категорії до 80 кг став боксер Олександр Хижняк.

Перше для нашої команди срібло 1 серпня виборов Сергій Куліш у стрільбі з малокаліберної гвинтівки з трьох положень на 50 м. 5 серпня другим у вправах на брусках став Ілля Ковтун в спортивній гімнастиці.

На рахунку Ольги Харлан також бронза в індивідуальних змаганнях з фехтування на шаблях. Ще дві бронзові медалі отримали легкоатлети. Ірина Геращенко стала третьою у стрибках у висоту, а Михайло Кохан - у метанні молота.

Окрім цього, щонайменше срібну нагороду собі гарантував борець греко-римського стилю Парвіз Насібов, який 8 серпня виступить у фіналі в категорії до 67 кг.