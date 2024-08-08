Олімпіада-2024: хто з українців виступає 8 серпня. Розклад
У четвер, 8 серпня, на Олімпійських іграх у Парижі представники збірної України змагаються у 6 дисциплінах
Про це повідомляє офіційний сайт Олімпіади-2024.
Розклад змагань на 8 серпня
11:00 Спортивне скелелазіння. Багатоборство, лазіння на трудність. Півфінал, жінки. Євгенія Казбекова
11:30 Веслувальний спринт. Каное-одиночки 200 м. Кваліфікація, жінки. Людмила Лузан, Анастасія Рибачок
12:00 Сучасне пʼятиборство. Індивідуальні змагання: фехтування, рейтинговий раунд. Чоловіки. Владислав Чекан, Олександр Товкай
12:00 Вільна боротьба. Жінки до 57 кг, 1/8 фіналу. Аліна Грушина-Акобія – Ангеліна Лисак (Польща)
12:00 Вільна боротьба. Чоловіки до 86 кг, 1/8 фіналу. Мілес Назем Амін (Сан-Марино) – Василь Михайлов
12:50 Веслувальний спринт. Байдарки-четвірки 500 м, півфінал, чоловіки. Олег Кухарик, Дмитро Даниленко, Ігор Трунов та Іван Семикін
15:30 Сучасне пʼятиборство. Індивідуальні змагання: фехтування, рейтинговий раунд. Жінки. Валерія Пермикіна
16:00 Важка атлетика. Жінки до 59 кг. Каміла Конотоп
19:15 Греко-римська боротьба. Чоловіки до 67 кг - Парвіз Насібов (сутичка за золото); Чоловіки до 87 кг - Жан Беленюк (сутичка за бронзу)
Як Україна виступає на Олімпіаді-2024
Збірна України здобула на Олімпійських іграх у Парижі 8 медалей - 3 золоті, 2 срібні та 3 бронзові.
3 серпня перше золото Україні принесли Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова у командних змаганнях з фехтування на шаблях. 4 серпня олімпійською чемпіонкою у стрибках у висоту стала легкоатлетка Ярослава Магучіх. 7 серпня найсильнішим у категорії до 80 кг став боксер Олександр Хижняк.
Перше для нашої команди срібло 1 серпня виборов Сергій Куліш у стрільбі з малокаліберної гвинтівки з трьох положень на 50 м. 5 серпня другим у вправах на брусках став Ілля Ковтун в спортивній гімнастиці.
На рахунку Ольги Харлан також бронза в індивідуальних змаганнях з фехтування на шаблях. Ще дві бронзові медалі отримали легкоатлети. Ірина Геращенко стала третьою у стрибках у висоту, а Михайло Кохан - у метанні молота.
Окрім цього, щонайменше срібну нагороду собі гарантував борець греко-римського стилю Парвіз Насібов, який 8 серпня виступить у фіналі в категорії до 67 кг.
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