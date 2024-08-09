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Олімпіада-2024: хто з українців виступає 9 серпня. Розклад

Влад Дідусь
9 серпня, 2024 п'ятниця
05:22
Спорт Олексій Середа

У пʼятницю, 9 серпня, на Олімпійських іграх у Парижі представники збірної України виступають у 9 змаганнях

Зміст

Про це повідомляє офіційний сайт Олімпіади-2024

Розклад змагань на 9 серпня

11:00 Стрибки у воду. Вишка, 10 м, попередній раунд, чоловіки. Олексій Середа

11:00 Художня гімнастика. Групове багатоборство, жінки. Кіра Ширикіна, Діана Баєва, Аліна Мельник, Валерія Перемета, Марія Височанська

11:30 Веслувальний спринт. Каное-двійки 500 м, півфінали, жінки. Людмила Лузан, Анастасія Рибачок

12:00. Вільна боротьба. До 62 кг, 1/8 фіналу, жінки. Ірина Коляденко

12:00 Вільна боротьба. До 125 кг, 1/8 фіналу, чоловіки. Олександр Хоцянівський

15:30 Художня гімнастика. Особисте багатоборство. Фінал. Таїсія Онофрійчук

17:00 Брейкінг. Груповий етап. Жінки. Ганна "Stefani" Пономаренко, Катерина "Kate" Павленко

18:00 Сучасне пʼятиборство. Індивідуальні змагання. Олександр Товкай, Владислав Чекан

20:30 Артистичне плавання, жінки. Дуети, технічна програма. Владислава Алексіїва, Марина Алексіїва.

Як Україна виступає на Олімпіаді-2024

3 серпня перше золото Україні принесли Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова у командних змаганнях з фехтування на шаблях. 4 серпня олімпійською чемпіонкою у стрибках у висоту стала легкоатлетка Ярослава Магучіх. 7 серпня найсильнішим у категорії до 80 кг став боксер Олександр Хижняк

Перше для нашої команди срібло 1 серпня виборов Сергій Куліш у стрільбі з малокаліберної гвинтівки з трьох положень на 50 м. 5 серпня другим у вправах на брусках став Ілля Ковтун в спортивній гімнастиці. 

На рахунку Ольги Харлан також бронза в індивідуальних змаганнях з фехтування на шаблях. Ще дві бронзові медалі отримали легкоатлети. Ірина Геращенко стала третьою у стрибках у висоту, а Михайло Кохан - у метанні молота.

8 серпня Парвіз Насібов здобув для України срібну медаль Олімпіади-2024 у греко-римській боротьбі, а борець Жан Беленюк завоював бронзу.

Теги:
Олімпіада
художня гімнастика
вільна боротьба
Олімпіада-2024
Олімпійська збірна України
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