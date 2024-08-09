Олімпіада-2024: Сестри Алексіїви показали 5-й результат у технічній програмі артистичного плавання

Про це повідомляє офіційний сайт Олімпіади-2024.

Сьогодні ввечері відбулась перша частина змагань дуетів в артистичному плаванні на Олімпіаді-2024. Україну презентували Марина та Владислава Алексіїви.

У технічній програмі дует українок посів 5 місце. Результат 260,4600 – це найкраща для них сума балів у сезоні.

У суботу, 10 серпня, відбудеться довільна програма. За підсумками двох виступів визначаться медалісти Олімпіади у Парижі.

Олімпійські ігри-2024

Артистичне плавання. Дуети

Технічна програма

9 серпня

1. Китай – 276,7867

2. Австрія – 267,2533

3. Нідерланди – 264,7066

...

5. Україна – 260,4600

Як Україна виступає на Олімпіаді-2024

Збірна України здобула на Олімпійських іграх у Парижі 11 медалей - 3 золоті, 4 срібні та 4 бронзові.

Золото

3 серпня перше золото Україні принесли Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова у командних змаганнях з фехтування на шаблях. 4 серпня олімпійською чемпіонкою у стрибках у висоту стала легкоатлетка Ярослава Магучіх. 7 серпня найсильнішим у категорії до 80 кг став боксер Олександр Хижняк.

Срібло

Перше для нашої команди срібло 1 серпня виборов Сергій Куліш у стрільбі з малокаліберної гвинтівки з трьох положень на 50 м. 5 серпня другим у вправах на брусках став Ілля Ковтун в спортивній гімнастиці. Ще одне срібло 8 серпня здобув Парвіз Насібов у греко-римській боротьбі в категорії до 67 кг. 9 серпня другими у веслуванні на каное-двійках на 500 м фінішували Людмила Лузан та Анастасія Рибачок.

Бронза

На рахунку Ольги Харлан також бронза в індивідуальних змаганнях з фехтування на шаблях. Ще дві бронзові медалі отримали легкоатлети. Ірина Геращенко стала третьою у стрибках у висоту, а Михайло Кохан - у метанні молота. Третім також став борець греко-римського стилю Жан Беленюк у категорії до 87 кг.