Українка Грушина-Акобія програла у чвертьфіналі Олімпіади-2024 у боротьбі
Українська борчиня Аліна Грушина-Акобія поступилася у чвертьфіналі Олімпійських ігор у Парижі у ваговій категорії до 57 кг
Про це повідомляє офіційний сайт Олімпіади-2024.
Бронзова медалістка чемпіонату світу - 2023 розпочала виступ у Парижі поєдинком з вихованкою української боротьби Анастасією Лисак, яка виступає з Польщу та ставала третьою на ЧС-2022.
Грушина-Акобія невдало розпочала сутичку та поступалася після першого періоду з рахунком 5:9. Проте наприкінці поєдинку українка перехопила ініціативу та вирвала перемогу 16:13.
У 1/4 фіналу Аліна Грушина-Акобія зустрілася з олімпійською чемпіонкою Ріо-2016 Хелен Маруліс зі США. Українка знову невдало розпочала поєдинок та програла перший період 0:5. Цього разу вона не змогла перехопити ініціативу та поступилася 4:7.
Український борець вільного стилю Василь Михайлов у стартовій сутичці Олімпіади-2024 у категорії до 86 кг поступився бронзовому медалісту Ігор-2020 у Токіо ексамериканцю Майлсу Аміну, який виступає за Сан-Марино. Чемпіон Європи - 2023 програв з рахунком 4:7.
Як Україна виступає на Олімпіаді-2024
Збірна України здобула на Олімпійських іграх у Парижі 8 медалей - 3 золоті, 2 срібні та 3 бронзові.
3 серпня перше золото Україні принесли Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова у командних змаганнях з фехтування на шаблях. 4 серпня олімпійською чемпіонкою у стрибках у висоту стала легкоатлетка Ярослава Магучіх. 7 серпня найсильнішим у категорії до 80 кг став боксер Олександр Хижняк.
Перше для нашої команди срібло 1 серпня виборов Сергій Куліш у стрільбі з малокаліберної гвинтівки з трьох положень на 50 м. 5 серпня другим у вправах на брусках став Ілля Ковтун в спортивній гімнастиці.
На рахунку Ольги Харлан також бронза в індивідуальних змаганнях з фехтування на шаблях. Ще дві бронзові медалі отримали легкоатлети. Ірина Геращенко стала третьою у стрибках у висоту, а Михайло Кохан - у метанні молота.
Окрім цього, щонайменше срібну нагороду собі гарантував борець греко-римського стилю Парвіз Насібов, який 8 серпня виступить у фіналі в категорії до 67 кг.
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