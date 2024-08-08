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Оновлено

Українка Грушина-Акобія програла у чвертьфіналі Олімпіади-2024 у боротьбі

Дмитро Марценишин
8 серпня, 2024 четвер
13:52
Спорт Аліна Грушина-Акобія, Олімпіада-2024

Українська борчиня Аліна Грушина-Акобія поступилася у чвертьфіналі Олімпійських ігор у Парижі у ваговій категорії до 57 кг

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Про це повідомляє офіційний сайт Олімпіади-2024.

Бронзова медалістка чемпіонату світу - 2023 розпочала виступ у Парижі поєдинком з вихованкою української боротьби Анастасією Лисак, яка виступає з Польщу та ставала третьою на ЧС-2022. 

Грушина-Акобія невдало розпочала сутичку та поступалася після першого періоду з рахунком 5:9. Проте наприкінці поєдинку українка перехопила ініціативу та вирвала перемогу 16:13.  

У 1/4 фіналу Аліна Грушина-Акобія зустрілася з олімпійською чемпіонкою Ріо-2016 Хелен Маруліс зі США. Українка знову невдало розпочала поєдинок та програла перший період 0:5. Цього разу вона не змогла перехопити ініціативу та поступилася 4:7.  

Український борець вільного стилю Василь Михайлов у стартовій сутичці Олімпіади-2024 у категорії до 86 кг поступився бронзовому медалісту Ігор-2020 у Токіо ексамериканцю Майлсу Аміну, який виступає за Сан-Марино. Чемпіон Європи - 2023 програв з рахунком 4:7. 

Як Україна виступає на Олімпіаді-2024

Збірна України здобула на Олімпійських іграх у Парижі 8 медалей - 3 золоті, 2 срібні та 3 бронзові. 

3 серпня перше золото Україні принесли Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова у командних змаганнях з фехтування на шаблях. 4 серпня олімпійською чемпіонкою у стрибках у висоту стала легкоатлетка Ярослава Магучіх. 7 серпня найсильнішим у категорії до 80 кг став боксер Олександр Хижняк

Перше для нашої команди срібло 1 серпня виборов Сергій Куліш у стрільбі з малокаліберної гвинтівки з трьох положень на 50 м. 5 серпня другим у вправах на брусках став Ілля Ковтун в спортивній гімнастиці. 

На рахунку Ольги Харлан також бронза в індивідуальних змаганнях з фехтування на шаблях. Ще дві бронзові медалі отримали легкоатлети. Ірина Геращенко стала третьою у стрибках у висоту, а Михайло Кохан - у метанні молота.

Окрім цього, щонайменше срібну нагороду собі гарантував борець греко-римського стилю Парвіз Насібов, який 8 серпня виступить у фіналі в категорії до 67 кг. 

Теги:
Олімпіада
вільна боротьба
Олімпіада-2024
Олімпійська збірна України
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