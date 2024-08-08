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Українська художня гімнастка Онофрійчук відібралася до фіналу Олімпіади-2024

Ольга Бабишена
8 серпня, 2024 четвер
19:56
Спорт Таїсія Онофрійчук

Українська 16-річна художня гімнастка Таїсія Онофрійчук у четвер, 8 серпня, відібралася до фіналу Олімпійських ігор 2024 в особистому багатоборстві

Зміст

Про це інформує Суспільне Спорт. 

Вказано, що за всі чотири вправи, з обручем, м'ячем, стрічкою та булавами, вона отримала оцінку 135.750. У вправах з обручем гімнастка показала п'ятий результат, набравши 34.250 бала, з м'ячем - 35.250, з булавами - 33.750, зі стрічкою - 32.500. 

Таким чином, завершивши кваліфікацію, українка здобула для себе місце у фіналі, який відбудеться 9 серпня. 

Як Україна виступає на Олімпіаді-2024

Збірна України здобула на Олімпійських іграх у Парижі 8 медалей - 3 золоті, 2 срібні та 3 бронзові. 

3 серпня перше золото Україні принесли Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова у командних змаганнях з фехтування на шаблях. 4 серпня олімпійською чемпіонкою у стрибках у висоту стала легкоатлетка Ярослава Магучіх. 7 серпня найсильнішим у категорії до 80 кг став боксер Олександр Хижняк

Перше для нашої команди срібло 1 серпня виборов Сергій Куліш у стрільбі з малокаліберної гвинтівки з трьох положень на 50 м. 5 серпня другим у вправах на брусках став Ілля Ковтун в спортивній гімнастиці. 

На рахунку Ольги Харлан також бронза в індивідуальних змаганнях з фехтування на шаблях. Ще дві бронзові медалі отримали легкоатлети. Ірина Геращенко стала третьою у стрибках у висоту, а Михайло Кохан - у метанні молота.

Окрім цього, щонайменше срібну нагороду собі гарантував борець греко-римського стилю Парвіз Насібов.

Теги:
Суспільство
Україна
Франція
Олімпіада
художня гімнастика
Олімпіада-2024
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2024, четвер
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