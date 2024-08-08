Українська художня гімнастка Онофрійчук відібралася до фіналу Олімпіади-2024

Про це інформує Суспільне Спорт.

Вказано, що за всі чотири вправи, з обручем, м'ячем, стрічкою та булавами, вона отримала оцінку 135.750. У вправах з обручем гімнастка показала п'ятий результат, набравши 34.250 бала, з м'ячем - 35.250, з булавами - 33.750, зі стрічкою - 32.500.

Таким чином, завершивши кваліфікацію, українка здобула для себе місце у фіналі, який відбудеться 9 серпня.

Як Україна виступає на Олімпіаді-2024

Збірна України здобула на Олімпійських іграх у Парижі 8 медалей - 3 золоті, 2 срібні та 3 бронзові.

3 серпня перше золото Україні принесли Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова у командних змаганнях з фехтування на шаблях. 4 серпня олімпійською чемпіонкою у стрибках у висоту стала легкоатлетка Ярослава Магучіх. 7 серпня найсильнішим у категорії до 80 кг став боксер Олександр Хижняк.

Перше для нашої команди срібло 1 серпня виборов Сергій Куліш у стрільбі з малокаліберної гвинтівки з трьох положень на 50 м. 5 серпня другим у вправах на брусках став Ілля Ковтун в спортивній гімнастиці.

На рахунку Ольги Харлан також бронза в індивідуальних змаганнях з фехтування на шаблях. Ще дві бронзові медалі отримали легкоатлети. Ірина Геращенко стала третьою у стрибках у висоту, а Михайло Кохан - у метанні молота.

Окрім цього, щонайменше срібну нагороду собі гарантував борець греко-римського стилю Парвіз Насібов.