Відбір Євро-2024: збірна України назвала склад на матчі плей-оф

Відповідний документ оприлюднений на сайті Мінмолодьспорту.

У матчах плей-оф відбору Євро-2024 Україна гратиме 21 та 26 березня 2024 року. Спочатку наші футболісти зустрінуться в Зениці з командою Боснії і Герцеговини, а в разі виходу у фінал зіграють вдома проти Ізраїлю або Ісландії.

Україну в плей-оф Євро-2024 представлятимуть такі спортсмени:

Воротарі - Георгій Бущан ("Динамо"), Андрій Лунін ("Реал", Іспанія), Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія).

Захисники - Денис Попов ("Динамо"), Владислав Дубінчак ("Динамо"), Олександр Караваєв ("Динамо"), Олександр Тимчик ("Динамо"), Микола Матвієнко ("Шахтар"), Юхим Конопля ("Шахтар"), Валерій Бондар ("Шахтар"), Олександр Сваток ("Дніпро-1"), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія).

Півзахисники - Тарас Степаненко ("Шахтар"), Георгій Судаков ("Шахтар"), Єгор Назарина ("Шахтар"), Олександр Зубков ("Шахтар"), Олександр Піхальонок ("Дніпро-1"), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Сергій Сидорчук ("Вестерло", Бельгія), Руслан Маліновський ("Дженоа", Італія), Олександр Зінченко ("Арсенал", Англія), Михайло Мудрик ("Челсі", Англія).

Форварди - Данило Сікан ("Шахтар"), Артем Довбик ("Жирона", Іспанія), Роман Яремчук ("Валенсія", Іспанія).

Резерв - Дмитро Різник ("Шахтар"), Максим Таловєров (ЛАСК, Австрія), Віталій Буяльський ("Динамо"), Микола Шапаренко ("Динамо"), Владислав Ванат ("Динамо"), Назарій Русин ("Сандерленд", Англія).