"Стан корупції дійшов до рівня мародерства": політик Кузик про справу нардепа-"слуги" Кузьміних
Політик Петро Кузик вважає отримання 558 тис. грн хабаря нардепом від "Слуги Народу" Сергієм Кузьміних мародерством
Про це він сказав у ефірі "Змістовно з Єгором Чечериндою" на Еспресо.TV.
"Обкрадати свій народ - ганебно, але вчиняти такі дії під час пандемії і війни - є визначення "мародерство". Гарно було б по тим же законам війни і реагувати на це. Це не про нашу країну. Не дивуємось ні сумам, ні тому, що чиновники реально обкрадають на медичних препаратах та обладнанні", - зазначив Кузик.
На його думку, в цивілізованій країні за один витік такої інформації - міністр подав би у відставку, а народний депутат позбувся свого мандату.
"У нас, як це назвав учасник процесу, очікувано - шоу. Мене здивувало, що народний депутат, серйозна поважна особа, на питання "Де він перебував?" - каже "Відслідкуйте мій Facebook". Агрументація обвинунуваченого в серйозному кримінальному правопорушенні - на дитячому рівні. Тон, з яким це було озвучено, говорить про те, що все уже "порішали". Це сьогодні віддзеркалення нашої владної системи. Я не здивуюсь, що ця вертикаль іде вище міністра - оці грошові корупційні потоки, які осідали і осідають в кишенях чиновників. Стан корупції дійшов до рівня мародерства", - підсумував політик.
- Нагадаємо, що 28 січня детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) затримали народного депутата від "Слуги Народу" Сергія Кузьміних.
- Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату від "Слуги Народу" Сергію Кузьміних, якого детективи НАБУ затримали на хабарі 28 січня.
- Кузьміних проігнорував три виклики до прокуратури.
- НАБУ опублікувало фрагменти матеріалів у справі Кузьміних, якого підозрюють в отриманні понад півмільйона грн хабаря.
- Нардеп від партії "Слуга Народу" Сергій Кузьміних попросив тимчасово виключити його з числа членів фракції з можливістю повернення, якщо його невинуватість буде доведена.
- Національне антикорупційне бюро України опублікувало повістку про виклик народного депутата Сергія Кузьміних, якого викрили на хабарі у понад пів мільйона грн, та оголосило його у розшук.
- Сергій Кузьміних заявив, що не отримував повістку на допит в НАБУ.
- 7 лютого НАБУ і САП затримали нардепа-"слугу" Кузьміних за підозрою в одержанні 558 тис. грн хабаря.
- 8 лютого Вищий антикорупційний суд (ВАКС) не обрав запобіжного заходу нардепу Сергію Кузьміних, засідання перенесли на 11 лютого.
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