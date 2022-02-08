"Стан корупції дійшов до рівня мародерства": політик Кузик про справу нардепа-"слуги" Кузьміних

Про це він сказав у ефірі "Змістовно з Єгором Чечериндою" на Еспресо.TV.



"Обкрадати свій народ - ганебно, але вчиняти такі дії під час пандемії і війни - є визначення "мародерство". Гарно було б по тим же законам війни і реагувати на це. Це не про нашу країну. Не дивуємось ні сумам, ні тому, що чиновники реально обкрадають на медичних препаратах та обладнанні", - зазначив Кузик.



На його думку, в цивілізованій країні за один витік такої інформації - міністр подав би у відставку, а народний депутат позбувся свого мандату.



"У нас, як це назвав учасник процесу, очікувано - шоу. Мене здивувало, що народний депутат, серйозна поважна особа, на питання "Де він перебував?" - каже "Відслідкуйте мій Facebook". Агрументація обвинунуваченого в серйозному кримінальному правопорушенні - на дитячому рівні. Тон, з яким це було озвучено, говорить про те, що все уже "порішали". Це сьогодні віддзеркалення нашої владної системи. Я не здивуюсь, що ця вертикаль іде вище міністра - оці грошові корупційні потоки, які осідали і осідають в кишенях чиновників. Стан корупції дійшов до рівня мародерства", - підсумував політик.

Нагадаємо, що 28 січня детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) затримали народного депутата від "Слуги Народу" Сергія Кузьміних.

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату від "Слуги Народу" Сергію Кузьміних, якого детективи НАБУ затримали на хабарі 28 січня.

Кузьміних проігнорував три виклики до прокуратури.

НАБУ опублікувало фрагменти матеріалів у справі Кузьміних, якого підозрюють в отриманні понад півмільйона грн хабаря.

Нардеп від партії "Слуга Народу" Сергій Кузьміних попросив тимчасово виключити його з числа членів фракції з можливістю повернення, якщо його невинуватість буде доведена.

Національне антикорупційне бюро України опублікувало повістку про виклик народного депутата Сергія Кузьміних, якого викрили на хабарі у понад пів мільйона грн, та оголосило його у розшук.

Сергій Кузьміних заявив, що не отримував повістку на допит в НАБУ.

7 лютого НАБУ і САП затримали нардепа-"слугу" Кузьміних за підозрою в одержанні 558 тис. грн хабаря.

8 лютого Вищий антикорупційний суд (ВАКС) не обрав запобіжного заходу нардепу Сергію Кузьміних, засідання перенесли на 11 лютого.