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Стрілянина у Дніпрі: внутрішнє розслідування не виявило порушень у діях патрульних

15 листопада, 2023 середа
23:59
Кримінал

Завершено внутрішнє розслідування: патрульна, яку побив загиблий водій Jaguar, вже може повернутись на службу. Її напарник ще чекає на суд

Про це у коментарі D1 15 листопада заявив адвокат Богдан Забара.

Зі слів правозахисника, у діях Анастасії Жили жодних порушень не виявили. Патрульна може продовжити свою роботу.

"Також були перевірені дії Єгора Звонкова. У цьому випадку внутрішнє розслідування також не встановлювало в його діях якихось дисциплінарних проступків, тому що це повинен вирішити суд в цілому", — зазначив Забара.

Він додав, що про повернення патрульного на службу наразі не йдеться. Чоловік перебуває під слідством та цілодобовим домашнім арештом.

Що відомо про стрілянину в Дніпрі

ДБР розслідує правомірність застосування у Дніпрі правоохоронцем табельної зброї, що призвело до загибелі людини. Інцидент мав місце 29 серпня. Відомо, що чоловік порушував ПДР та чинив опір. Патрульний застосував проти порушника табельну зброю, внаслідок чого той помер. Правоохоронця затримали за фактом перевищення службових повноважень.

Мер Дніпра Борис Філатов, коментуючи ситуацію, заявив, що підтримує патрульних поліцейських.

"Є базові речі. Для будь-якої країни, де прагнуть поваги до Закону. Ніхто й ніколи не має права зневажати, хапати чи взагалі якось тягти свої руки до людини в формі, яка знаходиться при виконанні своїх службових обовʼязків... У цій ситуації я цілковито на боці патрульних поліцейських. Міська влада Дніпра надасть всебічну моральну підтримку цим патрульним, а також їхнім рідним та колегам", - сказав він.

За словами очільника МВС Клименка, триває розслідування обставин, за яких сталася трагедія.

ЗМІ писали, що порушник, імовірно, був у стані алкогольного сп'яніння. З ним у машині перебували молода жінка та двоє дітей. 31 серпня у ДБР сказали, що результатів експертизи, яка могла б підтвердити наявність алкоголю в крові порушника, наразі немає.

Того ж дня у межах розслідування відкрили кримінальне провадження за фактом посягання на життя патрульних, а поліцейського, який смертельно поранив чоловіка, відправили під цілодобовий домашній арешт.

Жінці, яка перебувала в машині порушника, 12 вересня повідомили про підозру через опір правоохоронцям. Пізніше їй обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на два місяці. У її крові виявлено алкоголь.

Примітка. Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Дніпро
поліція
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