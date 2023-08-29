Суддю Тандира, підозрюваного у смертельній ДТП з нацгвардійцем, відсторонили від здійснення правосуддя

Про це інформує пресслужба ВРП.

"Вища рада правосуддя вирішила тимчасово відсторонити від здійснення правосуддя суддю Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності до набрання законної сили вироком суду або закриття кримінального провадження за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідне рішення прийняли за результатом розгляду клопотання заступника Генпрокурора.

Вказано, що Тандира підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху, керуванні транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

Наразі обвинувальний акт щодо нього передано до Святошинського районного суду міста Києва для розгляду по суті.

Що відомо про ДТП з нацгвардійцем

У травні правоохоронці повідомили про підозру судді Олексію Тандиру за фактом дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинув нацгвардієць. Стверджувалося, що водій був напідпитку. Сам суддя заперечував, що вживав алкоголь за кермом.

Печерський районний суд Києва відправив суддю Тандира під варту до 21 липня без можливості внесення застави. Прокуратура також скерувала звернення до Вищої ради правосуддя із поданням про надання згоди на утримання судді Тандира під вартою.

19 червня суд розглянув апеляцію на рішення про запобіжний захід Тандиру й залишив підозрюваного в СІЗО.

11 липня експертиза встановила, що суддя був у стані алкогольного сп'яніння. Також встановлено, що в момент ДТП авто рухалося зі швидкістю 100 км/годину. 3 серпня ДБР завершило досудове розслідування у справі судді й надало матеріали для ознайомлення стороні захисту.

9 серпня стало відомо, що Тандир, намагався сфальсифікувати експертизу: за даними прокуратури, замість сечі він здав на аналіз воду та слину.

16 серпня повідомлялося, що дружина судді Олексія Тандира, якого обвинувачують у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп'яніння, начебто вже анонімно перерахувала гроші на рахунок вдові нацгвардійця Вадима Бондаренка.

18 серпня Тандиру продовжили запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 9 вересня. 21 серпня обвинувальний акт щодо нього передали до суду.

Примітка: Згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.