Бронювання відбуватиметься в нормальному режимі, найближчим часом питання буде вирішено, - Ярова

Про це розповіла радниця заступника міністра оборони України, членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони, голова ГО «Мрія дітей України», волонтерка Дана Ярова в етері телеканалу "Еспресо".

"Скоріш за все, стовідсотково зараз ніхто не буде мати броні, навіть підприємства, які укладають контракт з Міністерством оборони. Але бронювання таких підприємств є. У медичних закладів, особливо тих, що займаються лікуванням поранених, скажемо так, складають їм руки, ноги і повертають до життя, зараз також існує проблема з бронею. Але цим займаються і найближчим часом питання буде вирішено. Бронювання відбуватиметься в нормальному режимі, як це було до цього. Є збій, я погоджуюсь. Але ми будемо робити все для того, щоб це виправити", - зазначила вона.

Зараз у Кабміні говорять про те, щоб повернутися до старого механізму броні, поки не запрацював новий, каже Ярова.

"Постачальники міністерства оборони, які мають контракти з Міноборони, зараз подаються ним до Мінекономіки, яке веде реєстри броні. Але зі зміною, яка була внесена у постанову Кабінету Міністрів, відбулась якась "чехарда". З бронюванням зараз є проблематика абсолютна у всіх. У Кабміні є думки поки призупинити цей процес і зробити його таким, як був раніше. Колись це підтверджував Генеральний штаб і подавав у Мінекономіки. Зараз це має робити міністерство оборони. Тобто поки не запрацював новий механізм, є думки повернутись до старого. Я вважаю, що це необхідно, тому що скоріш за все, механізм броні не налагодили правильно", - зазначила вона.

Бронювання від призову

Верховна Рада України на засіданні 11 квітня ухвалила законопроєкт про мобілізацію в цілому. За це віддали свої голоси 283 нардепи. 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію, а 17 квітня документ опублікували в офіційному парламентському виданні "Голос України". Закон набув чинності 18 травня.

При цьому Українська зернова асоціація звернулася до уряду з проханням продовжити чинні бронювання військовозобов'язаних на 3 місяці.

8 квітня стало відомо, що Мінкульт додав цирки до списку критично важливих підприємств. Таким чином їхні працівники підлягають бронюванню від мобілізації.

На початку квітня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив профільним міністерствам розробити оновлену та "більш справедливу" постанову про бронювання працівників від мобілізації.

Лідер фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія заявляв, що у Верховній Раді розглядають дві моделі економічного бронювання українців від мобілізації, одну з яких точно запровадять.

За його словами, перша модель передбачає, що розмір податків із зарплати військовозобовʼязаного має бути 35 тис. грн, що покриватиме витрати на утримання одного бійця. При цьому друга модель передбачає квоту на підприємство для військовозобовʼязаних.

У травні в Метінвесті казали, що в Україні потрібно вдосконалити процес бронювання підприємствами працівників від мобілізації. Там поскаржилися, що кожен шостий працівник групи компаній – мобілізований.

Того ж місяця перша віцепрем'єрка України, очільниця Міністерства економіки Юлія Свириденко скасувала наказ про бронювання працівників технологічних компаній, зокрема Glovo, Favbet та Visa.

1 червня народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram-каналі написав, що уряд вирішив мобілізувати працівників ДСНС.

"Ці люди рятують життя після обстрілів, гасять пожежі. Скільки життів вони вже врятували?! Їх мобілізація - це безглуздя. Хто буде робити їхню роботу? Хто приїде на виклик після чергової атаки РФ по житловому будинку? Хто буде гасити пожежі?" - написав нардеп.

3 червня петиція до Кабінету Міністрів України із закликом забезпечити бронювання для всього особового складу пожежної охорони та служби надзвичайних ситуацій, оперативно-рятувальної служби й інших працівників цивільного захисту набрала необхідні для її розгляду 25 тисяч голосів.

У Міністерстві оборони України заявили, що на порталі державних послуг Дія запустять функціонал електронного бронювання від мобілізації.