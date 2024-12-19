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"Просто скасувати їх, нічим не замінивши, було неможливо": Стефанишина про ухвалення законопроєкту щодо ліквідації МСЕК

Катерина Єсікова
19 грудня, 2024 четвер
13:54
Суспільство Ольга Стефанішина

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що скасувати медико-соціальні експертні комісії, нічим не замінивши, було неможливо

Зміст

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"Уся ця система, вона ніби переїхала з колишніх МСЕК, які дотичні і, власне, так би мовити, підставила плече для цієї реформи, оскільки просто скасувати МСЕК і нікуди не передати функції було неможливо", - наголосила посадовиця.

За словами Стефанишиної, вона особисто подала 119 поправок до цього законопроєкту, оскільки в першому читанні проєкт мав як позитивні, так і проблемні аспекти.

Однією з ключових переваг, як каже віцепрем'єрка, є прозорість процесів, повна цифровізація системи, а також дані про пацієнта будуть конфіденційними. Крім цього, передбачено, що експерти повинні декларувати свої доходи, а колишні члени комісій МСЕК більше не зможуть брати участь у новій структурі.

Зазначається, що законопроєкт визначає, що протягом шести місяців Кабінет міністрів має розробити новий документ, який розподілить ці функції між відповідними секторами. Це дозволить зняти з лікарів непрофільні обов'язки.

"Крім того, я вважаю, що в Україні взагалі не має бути груп інвалідності. Ми сьогодні маємо говорити про конкретну людину, в якої є певні медичні обмеження. Це каже лікар, тут він ставить крапку", - заявила Стефанишина й додала, що далі соціальні, освітні та інші служби мають визначати необхідну допомогу залежно від потреб конкретної людини.

Очікується, що до літа 2026 року система уже має запрацювати за новими правилами.

Що передувало

ДБР 4 жовтня  викрило керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи  Тетяну Крупу на незаконному збагаченні у великих розмірах, до якого можуть бути причетні інші члени родини. Під час обшуків знайшли готівку в еквіваленті $6 млн. При цьому  Тетяна Крупа намагалась викинути у вікно майже пів мільйона доларів.

У підсумку керівник Хмельницької обласної прокуратури Олексій Олійник (теж начебто інвалід) звільнився з посади, а Офіс генерального прокурора України розпочав розслідування.

Як установило попереднє розслідування громадського "Центру протидії корупції", фальшиву інвалідність з подальшою постійною виплатою пенсій мають прокурори не лише на Хмельниччині, а й на Харківщині, Сумщині, Дніпропетровщині.

Читайте також: На заміну МСЕК: МОЗ визначило заклади, де працюватимуть експертні команди

22 жовтня президент Володимир Зеленський підписав указ №732/2024, яким з 31 грудня 2024 року медико-соціальні експертні комісії будуть ліквідовані.

25 жовтня уряд затвердив план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед медико-соціальних експертних комісій.

28 жовтня в уряді спростували чутки про те, що план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням у МСЕК вплине на виплати з інвалідності.

Наступного дня Верховна Рада України на засіданні ухвалила в цілому законопроєкт №11225 щодо вдосконалення процедур проведення медико-соціальної експертизи.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко 1 листопада розповів, що замість окремих 328 МСЕКів в Україні працюватимуть команди практикуючих лікарів, склад яких формуватиме система за випадковим принципом.

4 листопада Кабмін підготував і вніс до Верховної Ради законопроєкт щодо ліквідації медико-соціальні експертні комісії.

Верховна Рада України 20 листопада підтримала цей законопроєкт у першому читанні. А вже майже через місяць, 19 грудня, ухвалила його в цілому.

Теги:
Новини
Україна
Верховна Рада
Медицина
ЗСУ
Здоров'я
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