У Києві перейменували вулицю на честь загиблого очільника МВС Монастирського

Про це повідомляє МВС України.

Таке рішення депутати Київської міської ради ухвалили на роковини трагедії.

"Сьогодні, у річницю трагедії в Броварах, депутати Київради підтримали перейменування вулиці Сурикова в Солом'янському районі. Тепер вона називатиметься на честь Дениса Монастирського", - йдеться в повідомленні.

Також у МВС додали, що раніше мешканці столиці підтримали перейменування на голосуванні.

Що відомо про авіакатастрофу в Броварах

18 січня 2023 року поблизу дитячого садочка у Броварах упав гвинтокрил. У результаті аварії загинули міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та його заступники. Після трагедії ідентифікували 14 загиблих.

Крім високопосадовців МВС та супроводжуючих їх осіб в авіатрощі загинули чотири жінки та малолітня дитина, які саме прийшли у садочок. 31 особа, серед яких 13 дітей, отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

20 січня уряд створив комісію з розслідування авіакатастрофи у Броварах. Український авіатор Геннадій Хазан висловив переконання, що на перші результати розслідування падіння гелікоптера у Броварах слід очікувати через рік.

6 лютого повідомлялося, що високопосадовцям заборонено пересуватися на гелікоптерах до завершення розслідування причин авіакатастрофи у Броварах.

У березні прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що "Чорну скриньку", знайдену на місці авіакатастрофи гелікоптера в Броварах, розшифрували у Франції, а матеріали вже передали слідству.

31 липня генеральний прокурор Андрій Костін повідомив, що висновки досудового розслідування авіакатастрофи гвинтокрила, під час якої загинуло керівництво МВС, будуть повідомлені найближчим часом. Версія диверсії не підтвердилась.

У серпні п’ятьом посадовцям Державної служби України з надзвичайних ситуацій повідомили про підозру в не належній безпеці польоту гелікоптера Мі-8, що розбився у Броварах 18 січня.

27 листопада Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування авіакатастрофи 18 січня у Броварах.