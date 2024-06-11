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Україна вже виконала все, що було потрібно для відкриття переговорів про членство в ЄС, - Зеленський

11 червня, 2024 вiвторок
12:45
Суспільство Володимира Зеленського в церемонії відкриття Ukraine Recovery Conference 2024

У вівторок, 11 червня, президент України Володимир Зеленський заявив, що наша держава виконала усі вимоги, аби почати переговори про членство у Євросоюзі

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Про це він заявив під час виступу на церемонії відкриття Ukraine Recovery Conference 2024 в Берліні.

"Станом на зараз Україна вже виконала все, що було потрібно для фактичного відкриття переговорів про членство нашої держави в Євросоюзі. Всі передумови реалізовані", - заявив очільник держави.

За словами Зеленського, червень 2024 року "має стати таким часом, коли буде затверджена переговорна рамка і розпочаті самі перемовини".

Стосовно того, чому для України важливо членство у Євросоюзі, президент зауважив, що таким чином Європа зможе довести усьому світу, що вона залишається стійкою навіть під тиском пропаганди та маніпуляцій.

"Це виконання обіцянок, які дає Європа і це доказ того, що Європу не зламати ані тиском, ані штучними сумнівами чи штучними маніпуляціями", - підсумував Зеленський.

Що відомо про вступ України до ЄС

28 лютого 2022 року Україна звернулася до Євросоюзу щодо негайного вступу за спеціальною процедурою. 23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС.

У травні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна має бути готовою до вступу в Європейський Союз через два роки – країна розраховує отримати політичне рішення про початок перемовин щодо вступу вже цього року.

7 серпня віцепрем'єр-міністрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна не зможе до жовтня виконати всі 7 рекомендацій ЄС, адже це зміни, що запроваджуються роками.

8 вересня президент Литви Ґітанас Науседа заявив: важливо, аби переговори щодо вступу України до ЄС почалися до кінця поточного року. 

Також віцепрем'єр-міністрка Ольга Стефанішина розповіла, що Київ домовляється про вступ в ЄС з Угорщиною та Румунією, які висловлюють застереження щодо прав своїх етнічних меншин у нашій країні.

ЗМІ повідомляють, що Україна отримає 8 листопада рекомендацію щодо початку переговорів, але будуть висунуті додаткові умови. А 14–15 грудня на саміті ЄС буде прийнято рішення, чи розпочати з Україною переговори про членство.

26 жовтня Стефанішина висловила впевненість, що Україні в грудні вдасться вийти на хороше політичне рішення щодо вступу до ЄС. 28 жовтня президент України Володимир Зеленський звернувся до лідерів країн Євросоюзу, закликаючи до єдності в рішенні про початок переговорів щодо вступу України в Євросоюз. 31 жовтня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що Україна почне переговори про вступ до ЄС цього року, якщо не буде форс-мажорів. А 4 листопада Зеленський заявив, що Україна не просить "поблажок" на шляху до членства в Європейському Союзі.

Станом на початок листопада Єврокомісія вважала повністю виконаними чотири з семи критеріїв, що супроводжували надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.

8 листопада Єврокомісія оприлюднила звіт, у якому зафіксувала прогрес України та рекомендує розпочати процес перемовин про вступ нашої країни до ЄС.

Зеленський 27 листопада провів розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Він сказав, що Україна виконає всі рекомендації щодо початку переговорів про вступ до грудневого засідання Європейської ради, включно з тими, що стосуються прав національних меншин і зміцнення антикорупційних інституцій.

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес і очільник МЗС України Дмитро Кулеба 28 листопада провели переговори в Брюсселі, результатом яких стало те, що Іспанія підтримала початок переговорів України про вступ до ЄС.

21 лютого президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що переговорна рамка для вступу України до ЄС буде готова на початку літа - після європейських виборів.

Теги:
Світ
Україна
ЄС
Європа
Німеччина
Вступ в ЄС
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