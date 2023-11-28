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Іспанія підтримала початок переговорів України про вступ до ЄС

28 листопада, 2023 вiвторок
22:08
Суспільство Іспанія

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес і очільник МЗС України Дмитро Кулеба 28 листопада провели переговори в Брюсселі

Про це кожен з них написав в соцмережі X.

"Продуктивна розмова з моїм хорошим другом Дмитром Кулебою. Я підтвердив тверду прихильність Іспанії захисту миру, суверенітету і територіальної цілісності України. Також ми підтримуємо початок переговорів про вступ України в ЄС", - написав Альбарес.

Кулеба написав, що вдячний колезі за підтвердження непохитної підтримки Іспанією України у протидії російській агресії, а також за підтримку рішення про початок переговорів щодо вступу України в ЄС.

"Ми також обговорили шляхи нарощування потенціалу європейської оборонної промисловості", - повідомив Кулеба.

Що відомо про вступ України до ЄС

28 лютого 2022 року Україна звернулася до Євросоюзу щодо негайного вступу за спеціальною процедурою. 23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС.

У травні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна має бути готовою до вступу в Європейський Союз через два роки – країна розраховує отримати політичне рішення про початок перемовин щодо вступу вже цього року.

7 серпня віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна не зможе до жовтня виконати всі 7 рекомендацій ЄС, адже це зміни, що запроваджуються роками.

8 вересня президент Литви Ґітанас Науседа заявив: важливо, аби переговори щодо вступу України до ЄС почалися до кінця поточного року. 

Також віцепрем'єр-міністерка Ольга Стефанішина розповіла, що Київ домовляється про вступ в ЄС з Угорщиною та Румунією, які висловлюють застереження щодо прав своїх етнічних меншин у нашій країні.

ЗМІ повідомляють, що Україна отримає 8 листопада рекомендацію щодо початку переговорів, але будуть висунуті додаткові умови. А 14-15 грудня на саміті ЄС буде прийнято рішення, чи розпочати з Україною переговори про членство.

26 жовтня Стефанішина висловила впевненість, що Україні в грудні вдасться вийти на хороше політичне рішення щодо вступу до ЄС. 28 жовтня президент України Володимир Зеленський звернувся до лідерів країн Євросоюзу, закликаючи до єдності в рішенні про початок переговорів щодо вступу України в Євросоюз. 31 жовтня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що Україна почне переговори про вступ до ЄС цього року, якщо не буде форс-мажорів. А 4 листопада Зеленський заявив, що Україна не просить "поблажок" на шляху до членства в Європейському Союзі.

Станом на початок листопада Єврокомісія вважала повністю виконаними чотири з семи критеріїв, що супроводжували надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.

8 листопада Єврокомісія оприлюднила звіт, у якому зафіксувала прогрес України та рекомендує розпочати процес перемовин про вступ нашої країни до ЄС..

Зеленський 27 листопада провів розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Він сказав, що Україна виконає всі рекомендації щодо початку перемовин про вступ до грудневого засідання Європейської ради, включно з тими, що стосуються прав національних меншин і зміцнення антикорупційних інституцій.

Світ
Україна
ЄС
Іспанія
Вступ в ЄС
Дмитро Кулеба
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