В Охматдиті після удару РФ відновили роботу онкологічних, хірургічних і неонатальних відділень, - гендиректор Жовнір

Про це повідомив генеральний директор лікарні Володимир Жовнір, повідомляє кореспондент Еспресо Дмитро Дідора.

Він розповів, що завали Охматдиту вже розібрані, а підрахування експертної оцінки руйнувань від російської атаки закінчується. За його словами, станом на зараз дитяча лікарня зазнала втрат обладнання на 400 млн грн.

"І в ближчому часі ми зможемо зрозуміти, наскільки великі втрати по будівлях. Вже зараз ми відновили роботу онкологічних відділень, хірургічних відділень, неонатальних відділень. І навіть змогли проводити гострий гемодіаліз", - сказав Жовнір.

Гендиректор Охматдиту зауважив, що 400 дітей та їхні батьки були евакуйовані з лікарні після удару РФ в різні заклади Києва. Однак у тих лікарнях для декількох дітей немає можливості проводити лікування.

"Загинула наша лікар-нефролог і загинув відвідувач нашого закладу. П'ять лікарів зазнали важких поранень. Триста людей зазнали поранень. Більшість із них – це медичні робітники, які забезпечували безпеку дітей. Зазнали руйнування шість корпусів, включно з кардіоцентром. Декілька корпусів, скоріш за все, не будуть підлягати відновленню", - сказав Жовнір.

Він також додав, що внаслідок ракетного удару РФ критична інфраструктура лікарні була зруйнована повністю.

19 липня стало відомо, що Німеччина надасть Україні €10 млн на відбудову дитячої лікарні "Охматдит" у Києві, в яку Росія поцілила ракетою 8 липня, та €4 млн для невідкладної допомоги дітям.

Атака РФ на дитячу лікарню "Охматдит": що відомо

Російська армія 8 липня атакувала Київ ракетами. Унаслідок обстрілу є загиблі, кількість постраждалих і надалі зростає. 9 липня в столиці оголошено Днем жалоби.

Росія завдала удару по дитячій лікарні стратегічною крилатою ракетою X-101. Зазначається, що на місці трагедії виявили уламки корпуса задньої частини ракети з серійним номером, а також частину руля.

9 липня аварійно-рятувальні роботи на території Охматдиту в Києві завершили, повідомлялося про двох загиблих і 32 поранених. Однак 10 липня стало відомо, що в лікарні помер хлопчик, який на момент атаки перебував у реанімації. Уранці 12 липня у Києві помер 7-річний хлопчик з Прикарпаття, який був в Охматдиті під час російської атаки.