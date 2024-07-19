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В Охматдиті після удару РФ відновили роботу онкологічних, хірургічних і неонатальних відділень, - гендиректор Жовнір

19 липня, 2024 п'ятниця
16:53
Суспільство посол ФРН Мартін Єгер і директор Охматдиту Володимир Жовнір

Після російського ракетного удару 8 липня по дитячій лікарні "Охматдит" відновлено роботу хірургічних, онкологічних та неонатальних відділень, а також лікарі змогли проводити гострий гемодіаліз

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Про це повідомив генеральний директор лікарні Володимир Жовнір, повідомляє кореспондент Еспресо Дмитро Дідора.

Він розповів, що завали Охматдиту вже розібрані, а підрахування експертної оцінки руйнувань від російської атаки закінчується. За його словами, станом на зараз дитяча лікарня зазнала втрат обладнання на 400 млн грн.

"І в ближчому часі ми зможемо зрозуміти, наскільки великі втрати по будівлях. Вже зараз ми відновили роботу онкологічних відділень, хірургічних відділень, неонатальних відділень. І навіть змогли проводити гострий гемодіаліз", - сказав Жовнір.

Гендиректор Охматдиту зауважив, що 400 дітей та їхні батьки були евакуйовані з лікарні після удару РФ в різні заклади Києва. Однак у тих лікарнях для декількох дітей немає можливості проводити лікування.

"Загинула наша лікар-нефролог і загинув відвідувач нашого закладу. П'ять лікарів зазнали важких поранень. Триста людей зазнали поранень. Більшість із них – це медичні робітники, які забезпечували безпеку дітей.  Зазнали руйнування шість корпусів, включно з кардіоцентром.  Декілька корпусів, скоріш за все, не будуть підлягати відновленню", - сказав Жовнір.

Він також додав, що внаслідок ракетного удару РФ критична інфраструктура лікарні була зруйнована повністю.

  • 19 липня стало відомо, що Німеччина надасть Україні €10 млн на відбудову дитячої лікарні "Охматдит" у Києві, в яку Росія поцілила ракетою 8 липня, та €4 млн для невідкладної допомоги дітям.

Атака РФ на дитячу лікарню "Охматдит": що відомо

Російська армія 8 липня атакувала Київ ракетами. Унаслідок обстрілу є загиблі, кількість постраждалих і надалі зростає. 9 липня в столиці оголошено Днем жалоби.

Росія завдала удару по дитячій лікарні стратегічною крилатою ракетою X-101. Зазначається, що на місці трагедії виявили уламки корпуса задньої частини ракети з серійним номером, а також частину руля.

9 липня аварійно-рятувальні роботи на території Охматдиту в Києві завершили, повідомлялося про двох загиблих і 32 поранених. Однак 10 липня стало відомо, що в лікарні помер хлопчик, який на момент атаки перебував у реанімації. Уранці 12 липня у Києві помер 7-річний хлопчик з Прикарпаття, який був в Охматдиті під час російської атаки.

Очільник уряду Денис Шмигаль повідомив, що ЮНІСЕФ виділить фінансову допомогу родинам, які постраждали від атаки на Охматдит. Також він сказав, що держава повністю відбудує лікарню.

Теги:
Здоров'я
Україна
Росія
Війна з Росією
ракетний удар
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