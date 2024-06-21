В Україну з візитом прибув заступник держсекретаря США Джон Басс
У п’ятницю, 21 червня, до Києва приїхав заступник держсекретаря США з політичних питань Джон Басс на зустріч з українськими урядовцями
Про це повідомляє пані посол США в Україні Бріджит Брінк.
"Рада вітати заступника Держсекретаря США з політичних питань Джона Басса в Києві", - написала Брінк.
За її словами, Басс зустрінеться з українськими урядовцями та іншими партнерами, щоб підтвердити непохитну підтримку США України в її боротьбі проти незаконної російської агресії.
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