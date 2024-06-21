В Україну з візитом прибув заступник держсекретаря США Джон Басс

Про це повідомляє пані посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Рада вітати заступника Держсекретаря США з політичних питань Джона Басса в Києві", - написала Брінк.

За її словами, Басс зустрінеться з українськими урядовцями та іншими партнерами, щоб підтвердити непохитну підтримку США України в її боротьбі проти незаконної російської агресії.