"Я тут, аби сказати, що ми віримо у вашу перемогу": радник президента США з нацбезпеки Салліван прибув до Києва

Про це інформує Interfax-Україна.

У столиці він зустрівся із главою Офісу президента України Андрієм Єрмаком.

"Я тут сьогодні, щоб сказати, що ми віримо у вас. Ми віримо, що ви переможете. Ми віримо, що ви побудуєте світле майбутнє для українського народу, більш сильну демократію, стійку і безпечну країну, яка зможе відбити майбутню агресію. І ми будемо вашим партнером на кожному етапі шляху", - сказав він.

Джейк Салліван також пояснив, що вважатиметься справжньою перемогою України.

"Я сказав, що сьогодні Україна повинна перемогти. І що це означає? Це означає, що Україна вийде з цієї війни суверенною, незалежною, вільною, здатною стримувати майбутню агресію, з сильною, динамічною демократією, з глибокими демократичними інститутами, з економікою, що зростає не лише в традиційних сферах, а й у сфері високих технологій, в сферах, в яких ви впроваджуєте інновації, і навіть перед лицем російських атак ви впроваджуєте інновації. Ось що означає перемога", - переконаний радник президента США.

За словами Єрмака, він отримав від Саллівана "абсолютно безперечну тезу про двопартійну підтримку США".

"Ми точно знаємо, що сьогодні адміністрація президента Байдена, вся команда роблять усе можливе для ухвалення такого необхідного нам пакета допомоги. Але я також хочу сказати, що наш стратегічний партнер - Сполучені Штати навіть у цій ситуації знаходять можливість, і ми отримали тиждень тому новий пакет допомоги", - сказав він після зустрічі.

Радник президента США з нацбезпеки наголосив, що перебуває в Києві, аби сказати, що США вже надали величезну підтримку Україні і продовжать це робити “всіма доступними нам способами”.

"Я знаю, що тут є питання через коливання в нашому Конгресі впродовж місяців, які минули без ухвалення додаткового законопроєкту, пакету допомоги, на який ви дійсно заслуговуєте і за який президент Байден бореться щодня... На наш погляд, ми впевнені, що доб'ємося цього. Цю допомогу ми отримаємо в Україні", - сказав Салліван. Та наголосив, що Сполучені Штати продовжать працювати і з іншими країнами світи, аби сприяти допомозі Україні.

Також на зустрічі говорили про підготовку до Вашингтонського саміту НАТО та "підготовку до проведення першого інавгураційного саміту за Формулою миру".

"Сполучені Штати від самого початку підтримують це і президент Байден робить дуже багато адвокації з іншими країнами, особливо з країнами Глобального Півдня", - сказав Єрмак.

Ситуація з пакетом допомоги США Україні

13 лютого сенат США остаточно затвердив закон, що містить пакет допомоги Україні.

14 лютого спікер палати представників конгресу США Майк Джонсон заявив, що наразі республіканці не мають у планах голосувати за законопроєкт щодо допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, адже США мають подбати про свої проблеми, перш ніж розв’язувати їх у всьому світі.

16 лютого палата представників США пішла на канікули до кінця лютого, не проголосувавши за ухвалений сенатом законопроєкт із пакетом допомоги Україні.

19 лютого президент США Джо Байден заявив, що готовий зустрітися із Майком Джонсоном, аби обговорити законопроєкт щодо допомоги Україні. Зустріч відбулася 27 лютого.

28 лютого спікери 23 парламентів закликали палату представників США розглянути допомогу Україні.

29 лютого Джонсон відповідаючи на питання про ухвалення допомоги Україні, зазначив, що перейде до нього, як тільки буде ухвалено фінансування витрат уряду.

1 березня після голосування у конгресі Байден підписав закон, який тимчасово продовжить фінансування федеральних установ, аби запобігти урядовому шатдауну в державі.

12 березня Білий дім оголосив про надання Україні військової допомоги на $300 млн. Це - перший пакет озброєнь від Сполучених Штатів Америки в 2024 році.

13 березня міністр юстиції Денис Малюська під час візиту до США заявив, що Україна може отримати $8,5 млрд із заблокованого пакета допомоги у вигляді кредиту

14 березня лідер демократичної меншості у палати представників конгресу США Гакім Джеффріс заявив, що нижня палата конгресу США повинна ухвалити законопроєкт щодо фінансової допомоги для України до 22 березня.

Того ж дня Майк Джонсон повідомив сенаторам-республіканцям, що нижня палата конгресу США підготує свій законопроєкт щодо допомоги Україні, який передбачатиме підтримку у вигляді ленд-лізу або кредиту.

Білий дім натомість назвав найкращим способом підтримати Україну ухвалення двопартійного законопроєкту на понад $60 млрд і закликав спікера Джонсона винести документ на розгляд.

15 березня міноборони США розкритикувало ініціативу Джонсона про підтримку України у вигляді кредиту замість ухвалення двопартійного законопроєкту з допомогою на понад $60 млрд.