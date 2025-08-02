Забезпечення незалежності антикорупційних інституцій в Україні має лишатися одним із пріоритетів, - генерал США Кларк

Про це заявив генерал Сухопутних сил США у відставці та колишній командувач об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі Веслі Кларк в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на телеканалі Еспресо.

"Окремо хочу порушити ще одне важливе питання – занепокоєння західних партнерів щодо можливого ослаблення антикорупційних зусиль в Україні. Ваші друзі на Заході глибоко стурбовані тим, що будь-які кроки, які підривають роботу антикорупційних інституцій України, можуть поставити під загрозу подальшу міжнародну підтримку", - сказав він.

Кларк наголосив, що наявність чесного уряду й ефективна боротьба з корупцією є ключовими умовами збереження довіри та допомоги з боку західних партнерів.

"Особливе враження справили тисячі громадян, які вийшли на вулиці, протестуючи проти спроб послабити антикорупційні інституції. Відмова від таких спроб є вкрай важливою, і, наскільки мені відомо, для цього може знадобитися нове законодавче врегулювання у Верховній Раді. Забезпечення незалежності та доброчесності антикорупційних інституцій має залишатися одним із пріоритетів", - додав генерал.

Він зауважив, що міжнародні спостерігачі уважно відстежують, чи дотримується український уряд демократичних принципів і стандартів, зокрема у сфері антикорупційної політики.

"Наприклад, постають запитання щодо нафтопроводу, який транспортує нафту через територію України до Угорщини. Люди цікавляться, хто отримує з цього прибуток і яке значення має цей транзит. Також виникає запит: чи займається цим питанням Антикорупційна комісія?", - підсумував Кларк.