Забезпечення незалежності антикорупційних інституцій в Україні має лишатися одним із пріоритетів, - генерал США Кларк
Міжнародні спостерігачі відстежують, чи дотримується уряд України демократичних принципів і стандартів, зокрема у сфері антикорупційної політики
Про це заявив генерал Сухопутних сил США у відставці та колишній командувач об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі Веслі Кларк в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на телеканалі Еспресо.
"Окремо хочу порушити ще одне важливе питання – занепокоєння західних партнерів щодо можливого ослаблення антикорупційних зусиль в Україні. Ваші друзі на Заході глибоко стурбовані тим, що будь-які кроки, які підривають роботу антикорупційних інституцій України, можуть поставити під загрозу подальшу міжнародну підтримку", - сказав він.
Кларк наголосив, що наявність чесного уряду й ефективна боротьба з корупцією є ключовими умовами збереження довіри та допомоги з боку західних партнерів.
"Особливе враження справили тисячі громадян, які вийшли на вулиці, протестуючи проти спроб послабити антикорупційні інституції. Відмова від таких спроб є вкрай важливою, і, наскільки мені відомо, для цього може знадобитися нове законодавче врегулювання у Верховній Раді. Забезпечення незалежності та доброчесності антикорупційних інституцій має залишатися одним із пріоритетів", - додав генерал.
Він зауважив, що міжнародні спостерігачі уважно відстежують, чи дотримується український уряд демократичних принципів і стандартів, зокрема у сфері антикорупційної політики.
"Наприклад, постають запитання щодо нафтопроводу, який транспортує нафту через територію України до Угорщини. Люди цікавляться, хто отримує з цього прибуток і яке значення має цей транзит. Також виникає запит: чи займається цим питанням Антикорупційна комісія?", - підсумував Кларк.
Що передувало
22 липня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, прийнятий на засіданні Верховної Ради, деякі пункти якого обмежують повноваження Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та підпорядковують їхню діяльність генпрокурору. Дані в картці законопроєкту тричі змінювали: спочатку закон повернули з підписом президента, згодом помітка зникла, а за деякий час у картці знову зʼявився підпис Володимира Зеленського.
Після голосування у Верховній Раді тисячі українців у великих містах вийшли на мирні протести, вимагаючи накласти президентське вето на закон, що значно обмежує повноваження антикорупційних органів.
Європейський Союз висловив серйозне занепокоєння ухваленням українського закону № 12414 про обмеження незалежності НАБУ і САП. За словами речника Єврокомісії Ґійома Мерсьє, ці структури є ключовими для антикорупційних реформ і мають діяти автономно, щоб підтримувати довіру громадськості та просувати євроінтеграцію.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн особисто звернулася до президента Зеленського з вимогою пояснень, наголошуючи на неприпустимості компромісу щодо принципів верховенства права — особливо у контексті кандидатства України в ЄС.
Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що втрата незалежності НАБУ є "серйозним кроком назад" та може підірвати шанси України на вступ до ЄС. Представники Франції та Німеччини також висловили занепокоєння, закликавши Київ переглянути закон і зберегти інституційні запобіжники незалежності цих органів.
24 липня нардепи зареєстрували в Раді свій законопроєкт, який має повернути незалежність НАБУ й САП.
Натомість Зеленський 24 липня погодив текст іншого законопроєкту, який зміцнить систему правопорядку й гарантуватиме незалежність антикорупційних органів. Цього ж дня згодом він вніс у Верховну Раду законопроєкт про посилення повноважень НАБУ й САП. У відомствах повідомили, що брали участь у розробці, законопроєкт відновлює всі процесуальні повноваження та гарантії.
Антикорупційний комітет ВР і комітет з питань правоохоронної діяльності підтримали законопроєкт президента Володимира Зеленського щодо відновлення незалежності НАБУ й САП.
Верховна Рада України у четвер, 31 липня, проголосувала за законопроєкт №13533 про посилення повноважень НАБУ й САП, який ініціював президент України. Невдовзі Зеленський його підписав. Згодом закон опублікувало офіційне видання "Голос України".
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