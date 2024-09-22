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Чи закінчилася дискусія навколо Нагірного Карабаху: пояснює дипломат Чечелашвілі

Марина Клюєва
22 вересня, 2024 неділя
20:37
Світ Нагірний Карабах

Грузинський дипломат, колишній посол Грузії в Україні, Росії, Молдові Валерій Чечелашвілі вважає, що дискусія між Азербайджаном та Вірменією стосовно Нагірного Карабаху завершилась

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Таку думку він висловив у етері Еспресо. 

"Я думаю, що так. Я думаю, це добре не тільки для Азербайджану, також для Вірменії, тому що відновлення міжнародно визнаних кордонів у регіоні, кордонів між Азербайджаном та Вірменією, складає ситуацію коли можливо укласти мирну угоду між Азербайджаном і Вірменією. Ми не знаємо, яка ця згода, який цей документ зараз, але ми знаємо, що він є, було два дипломатичних марафони у Вашингтоні між Вірменією й Азербайджаном, і зараз ми маємо якийсь документ. І якщо буде політична воля, то можливо підписати такий документ, але це складна ситуація зараз", - вважає він. 

На думку Валерія Чечелашвілі, підписання такого документу можливе після президентських виборів у США.

"Я думаю, що це може відбутися тільки після виборів, які відбудуться у Сполучених Штатах Америк, але це дуже важливий компонент в загальному південнокавказького миру. Тому що  якщо це відбудеться, то буде відкрито шлях для тристороннього співробітництва на Південному Кавказі, і це ще більше зменшить вплив Росії на всі три країни і взагалі на весь Південний Кавказ", - сказав дипломат.

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном

19 вересня 2023 року міністерство оборони Азербайджану оголосило про початок "антитерористичних заходів локального характеру" для відновлення конституційного ладу в Карабаху. У МЗС Вірменії заявили, що таким чином Азербайджан проводить "етнічні чистки". 

Наступного дня влада Нагірного Карабаху повідомила про припинення вогню. Президент Азербайджану заявив, що "всі завдання в регіоні" були виконані. Згодом в Азербайджані заявили про амністію вірменським військовим Нагірного Карабаху, які складуть зброю.

25 вересня протестувальники в Єревані анонсували в країні загальну акцію непокори. Станом на вечір 29 вересня з Нагірного Карабаху до Вірменії прибули близько 100 тис. біженців.

Пізніше Вірменія подала позов до Міжнародного суду ООН проти Азербайджану за звинуваченнями Баку в утисках прав вірмен у Нагірному Карабаху. 1 жовтня місія ООН вперше за 30 років прибула до Нагірного Карабаху через масовий вихід етнічних вірмен з регіону.

3 жовтня Вірменія ратифікувала Римський статут і зобов'язалась виконувати рішення Міжнародного кримінального суду, а прем'єр Вірменії Нікол Пашинян підписав декларацію про визнання Нагірного Карабаху частиною Азербайджану.

Згодом прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Єреван готовий підписати мирний договір з Азербайджаном і відкрити транспортні комунікації до кінця року.

17 листопада Міжнародний суд ООН зобов'язав Азербайджан дозволити етнічним вірменам повернутися до Нагірного Карабаху. 18 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Єреван та Баку змогли домовитися про основні принципи мирного договору, але все ще "розмовляють різними дипломатичними мовами".

Влада Азербайджану та Вірменії 7 грудня оголосила про подальші кроки з нормалізації відносин і встановлення миру, зокрема про обмін полонених та продовження переговорів щодо мирної угоди.

1 січня 2024 року офіційно припинила своє існування невизнана Нагірно-Карабаська Республіка (Республіка Арцах).

28 січня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян запропонував владі Азербайджану підписати пакт про ненапад.

Російські "миротворці" почали виходити з території вже неіснуючої "Нагірно-Карабаської Республіки", яку повернув під свій контроль Азербайджан, у квітні цього року.

Теги:
Росія
Грузія
Азербайджан
Вірменія
Нагірний Карабах
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