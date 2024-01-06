F-16 з Данії затримуються на пів року, - ЗМІ

Про це пише газета Berlingske.

Попередньо між Києвом та Копенгагеном існувала домовленість, що шість літаків будуть відправлені в Україну перед Новим роком. Однак, за даними джерела Berlingske у данському військовому відомстві, графік передачі затримується на пів року, оскільки досі не виконано низку умов для того, щоб Україна могла використовувати подаровані винищувачі.

Остаточні причини відставання від початкового графіка поки що невідомі, уточнили у виданні.

Разом із тим у міністерстві оборони Данії зазначили, що, серед іншого, йдеться про завершення підготовки українського персоналу, який буде керувати літаками після їх передачі, графік навчання якого залежить від декількох факторів, таких як обладнання та погодні умови.

Читайте також: Що відомо про F-16 та як ці літаки змінять баланс сил у нашому небі

"Крім того, міжнародна коаліція військово-повітряних сил все ще працює над тим, щоб забезпечити необхідну логістику та інфраструктуру в Україні", - йдеться у повідомленні.

Наразі шість українських пілотів проходять підготовку на літаках F-16 у Данії.

Механіки та інший наземний персонал також мають бути підготовлені до забезпечення логістичних ланцюгів постачання боєприпасів і запасних частин, а фізичні умови на українських аеродромах мають бути готовими.

Очікується, що ще вісім літаків F-16 будуть відправлені з Данії в Україну протягом 2024 року і ще п'ять - у 2025 році.

Що відомо про F-16 для України

21 травня 2023 року президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16.

У Данії зазначили, що поставлять Україні 19 літаків за умови невикористання їх на території РФ. Тоді перша група пілотів уже розпочала навчання на F-16 у Данії. Водночас міністр оборони країни Троельс Лунд Поульсен заявив, що країна зможе передати Україні перші F-16 вже у березні-квітні 2024 року. Нідерланди планують надати Україні 42 винищувачі. Крім того, Норвегія надасть Україні F-16.

15 вересня Бельгія приєдналася до навчання українських пілотів на F-16.

За твердженням міноборони Естонії, Україна, найімовірніше, мала отримати першу партію винищувачів F-16 до кінця 2023 року.

26 грудня перша група українських пілотів завершила базову підготовку з польотів на F-16 у Великій Британії, після чого вони продовжили навчання у Данії.

3 січня 2024 року міністр оборони Норвегії Бйорн Аріль Грам заявив про відправлення двох винищувачів F-16 до Данії, щоб зробити внесок у навчання українських пілотів.

Згодом, 5 січня, у збройних силах Норвегії заявили, що в Данію прибули з Норвегії два винищувачі F-16, на яких навчатимуться українські пілоти.