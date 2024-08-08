Фінляндія залишить кордон з Росією закритим, - МЗС країни
Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що її країна не відкриватиме кордон з Росією щонайменше до осені
Про це вона сказала у коментарі Yle.
"Поки що кордон з Росією залишиться закритим", - заявила міністерка закордонних справ.
Однак вона додала, що це питання, ймовірно, може бути знову розглянуто восени.
Ситуація на російсько-фінському кордоні
18 листопада 2023 року Фінляндія закрила чотири із восьми пунктів перетину кордону з Росією до 18 лютого 2024 року у відповідь на сплеск міграції. Прем'єр Петтері Орпо звинуватив російську владу у сприянні нелегальним мігрантам потрапити в країну.
Згодом 22 листопада 2023 року Фінляндія оголосила, що закриває всі пункти перетину на кордоні з Росією, окрім найпівнічнішого - Райя-Йосепі. Тоді Орпо заявив, що керівництво країни не має наміру вести перемовини з Росією щодо ситуації на східному кордоні, доки не закінчиться війна РФ в Україні.
Пізніше 28 листопада 2023 року уряд Фінляндії заявив, що протягом наступних двох тижнів закриє весь свій кордон з Росією, щоб зупинити потік шукачів притулку. 8 грудня 2023 року прикордонна служба Євросоюзу доправила 55 працівників для спостереження за кордоном Фінляндії з Росією.
Згодом прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо оголосив про відкриття 14 грудня двох прикордонних пунктів на східному кордоні: МАПП Вааліма і МАПП Ніірала. Інші прикордонні пункти на сході залишаються закритими. Того ж дня уряд Фінляндії вирішив знову закрити пункти пропуску на кордоні з Росією.
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