Франція в Радбезі ООН заявила, що РФ намагається тиснути на слідство у справі "Північних потоків"

Відповідну заяву виголосила представниця Франції на засіданні Ради Безпеки ООН, скликаному Росією для обговорення ситуації з розслідуванням вибухів на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2", передає Укрінформ.

"Німецькі, шведські та данські судові органи є незалежними. Їхні розслідування відповідають фундаментальним принципам верховенства права. Ми не можемо сказати, що їм бракує прозорості", - наголошується в заяві.

Французька делегація також підкреслила, що Росія намагається відвертати увагу Ради Безпеки й міжнародної спільноти від своїх дій та чинити тиск на слідство.

"Це засідання лише ілюструє готовність Росії відвертати увагу та ресурси Радбезу, а також міжнародної спільноти…Багато разів Росія намагається чинити тиск на німецьких слідчих, і це неприпустимо" - йдеться у заяві.

Учасникам засідання нагадали, що шведські та данські прокурори завершили власні розслідування ще в лютому минулого року, тоді як ФРН продовжує свої дії, включно із затриманням одного з підозрюваних у справі.

"Ми також підкреслюємо суперечність між занепокоєнням Росії щодо атаки на європейську критичну інфраструктуру та продовженням її систематичних, навмисних атак на цивільну інфраструктуру України", - вказується у заяві.

Франція констатувала, що міжнародна спільнота прагне "досягти справедливого та тривалого миру", тоді як Росія намагається відвертати увагу та продовжувати агресію.

"У той час, як Україна готова до переговорів, Росія вкотре намагається відвернути нашу увагу. Її єдина мета – продовжувати агресію", - наголошується в заяві Франції.

Підриви "Північних потоків"

У ніч на 26 вересня 2022 року в газопроводі "Північний потік - 2" сталося раптове падіння тиску. Вже 27 вересня стало відомо, що напередодні запуску Балтійського газопроводу до Балтійського моря вилився газ з російського газопроводу "Північний потік - 2".

Експерти з'ясували, що на маршрутах газопроводів "Північний потік" та "Північний потік - 2" у Балтійському морі 26 вересня стався вибух техногенного характеру потужністю близько 700 кг у тротиловому еквіваленті. А тоді генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав інцидент диверсією.

ЗМІ в США та Німеччині провели розслідування аварії на Nord Stream, вбачаючи у них слід проукраїнських сил, проте офіційні особи країн та НАТО радять дочекатися результатів слідства.

Після того, 16 березня, стало відомо, що Данія не має наміру допускати представників Росії до розслідування підводних вибухів на газопроводах. Пізніше, 27 квітня, у Данії підтвердили, що російське спеціальне судно СС-750 перебувало поруч із газопроводом "Північний потік" за чотири дні до того, як труби було підірвано.

У суботу, 10 червня, видання The Wall Street Journal опублікувало статтю, в якій сказано, що ті, хто влаштував диверсію на газопроводах, могли використовувати Польщу як базу для проведення атаки. При цьому видання посилається на результати аналізу даних з яхти Andromeda, яку, ймовірно, використовували для здійснення підриву газопроводів. Згідно з цими даними судно заходило в польські води, відхилившись від курсу.

11 червня уповноважений польського уряду з питань безпеки інформаційного простору, речник міністра-координатора з питань спецслужб РП Станіслав Жарин спростував причетність Польщі до підриву "Північних потоків".

21 серпня 2025 року італійська поліція затримала громадянина України, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводу "Північний потік". Під час судового засідання він відкинув звинувачення й відмовився від екстрадиції до Німеччини.