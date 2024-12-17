Кандидат у президенти Румунії Георгеску пригрозив суддям "важкими роками в'язниці" за скасування результатів виборів
Кандидат у президенти Румунії Келін Георгеску розкритикував рішення Конституційного суду скасувати результати президентських виборів, погрожуючи суддям "роками в'язниці" та закликаючи їх виправити свою помилку
Про це повідомляє Digi24.
"Пані та панове судді Конституційного суду, чи порушили ви свою присягу? Тим, що ви вирішили 6 грудня, ви не присягали неправдиво? Хочете, щоб вам допоміг Бог, як це сказано в присязі судді? Тоді виправте свою помилку, щоб народ повірив у праведний суд інституцій, інакше ви не знайдете притулку в пеклі! Звертаю вашу увагу на те, що ви ризикуєте заплатити за свої анульовані голоси важкими роками ув'язнення - і не забувайте, що ніхто не стоїть над законом, навіть ви, особливо ви, ті, хто повинен був захищати закон, а не засуджувати його несправедливо!", - наголосив він.
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Георгеску також закликав суддів "не вважати себе рівними Богові", закликаючи їх "виправити несправедливість" щодо румунського народу.
Разом з Коаліцією на захист верховенства права, Георгеску подав позов проти Центральної виборчої комісії та ряду державних установ щодо скасування виборів. У понеділок Вищий суд касації та правосуддя передав цю справу до Бухарестського апеляційного суду.
Суд відмовився розглядати зміни до позову, подані позивачами, охоплюючи кілька державних органів, включно з урядом, прокуратурою та розвідувальними службами.
Що відомо про перший тур виборів у Румунії та його переможця Георгеску
24 листопада в Румунії відбувся перший тур голосування на президентських виборах. Перемогу в першому турі здобув антизахідний кандидат Калін Георгеску. Раніше він називав румунських фашистських політиків 1930-х років національними героями й мучениками, критикував НАТО і позицію Румунії щодо України та заявляв, що країна повинна співпрацювати з Росією, а не кидати їй виклик. А днями заявив: якщо стане очільником держави, припинить допомогу Україні
Верховний суд Румунії 28 листопада ухвалив рішення про перерахунок голосів після першого туру президентських виборів. ЦВК Румунії припустила повторне проведення 1-го туру виборів президента, якщо Верховний суд анулює голосування. Зрештою Конституційний суд Румунії 2 грудня визнав результати першого туру виборів дійсними.
Європейська Комісія звернулась до TikTok через підозри у впливі на вибори в Румунії. Згодом Вища рада національної оборони Румунії розсекретила документи, пов'язані з передвиборчою кампанією Георгеску. Відповідно до цих даних, для підвищення популярності Георгеску в його виборчій кампанії використали 25 тисяч облікових записів TikTok. Можливо, для цього залучали "ботоферми". Спецслужби Румунії припускають, що на таку операцію витрачено значні кошти, а її масштаби й географія вказують на "державного оператора".
6 грудня Конституційний суд Румунії анулював результати першого туру виборів президента, у якому переміг проросійський кандидат Калін Георгеску.
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