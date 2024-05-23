Міністри фінансів G7 зберуться для пошуку рішення щодо залучення активів РФ для допомоги Україні, - Reuters
Міністри фінансів та очільники центральних банків країн G7 зберуться цього тижня для пошуку спільного рішення щодо залучення російських активів для допомоги Україні
Про це повідомляє Reuters.
Фінансові представники країн мають зібратися у п’ятницю та суботу в міста Стреза, в Італії.
Зустріч стосуватиметься обговоре використання російських активів на суму близько 300 млрд доларів, які були заморожені після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
"Однак кілька офіційних осіб із країн G7, включаючи США, заявили, що потрібно виробити багато юридичних і технічних аспектів, і не очікується, що детальна угода буде досягнута в Стрезі", - йдеться у повідомленні.
Один із чиновників на умовах анонімності сказав, що міністри G7 намагаються досягти консенсусу навколо плану, який дасть Україні достатньо грошей наперед для задоволення середньострокових військових і цивільних потреб і дасть сигнал Росії, що вона "не може пережити" Захід фінансово.
Переговори спрямовані на те, щоб представити пропозиції главам урядів G7 на зустрічі в регіоні Апулія південної Італії 13-15 червня.
Що відомо про конфіскацію російських активів
30 листопада в сенаті США представили законопроєкт про конфіскацію російських активів. Уже 11 січня адміністрація Байдена підтримала конфіскацію активів РФ для передачі Україні.
Водночас у Росії підрахували, що Захід може втратити активи та інвестиції на суму щонайменше $288 млрд, якщо конфіскує заморожені російські активи для допомоги у відновленні України, та заявили, що Москва вдасться до заходів у відповідь.
23 січня посол Бельгії в США Жан-Артур Режібо заявив, що країни Заходу мають ухвалити колективне рішення щодо конфіскації заморожених російських активів, більшість яких зберігається у брюссельському розрахунковому центрі Euroclear.
24 січня комітет сенату США схвалив законопроєкт щодо конфіскації російських активів та їхньої передачі Україні.
30 січня комітет з політичних питань Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалив проєкт резолюції, який передбачає конфіскацію заморожених російських активів і їх передачу новому фонду для відновлення України.
У Європі зберігається 191 млрд із 260 млрд євро заморожених закордонних активів Росії, прибуток з яких у 2023 році становив 4,4 млрд євро, їх хочуть передавати Україні.
12 лютого Рада ЄС ухвалила рішення щодо регулювання майбутнього механізму з використання прибутків від заморожених російських активів на території ЄС на користь України.
7 травня канцлер Німеччини Олаф Шольц підтримав ідею витрачати близько 90% прибутків від заморожених російських активів на оборонні потреби України.
8 травня посли Європейського Союзу погодили спрямування доходів від заморожених активів РФ на відбудову України, а також на оборону від агресора.
18 травня повідомлялось, що міністерка фінансів США Джанет Єллен закликатиме інших фінансових чиновників G7 погодитися з планом перенесення процентних доходів із заморожених російських активів, щоб швидше надати більше грошей Україні.
22 травня стало відомо, що у Німеччина готова використовувати доходи від заморожених активів РФ для допомоги України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.66 Купівля 39.66Продаж 40.14
- EUR Купівля 42.93Продаж 43.67
- Актуальне
- Важливе