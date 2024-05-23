Міністри фінансів G7 зберуться для пошуку рішення щодо залучення активів РФ для допомоги Україні, - Reuters

Про це повідомляє Reuters.

Фінансові представники країн мають зібратися у п’ятницю та суботу в міста Стреза, в Італії.

Зустріч стосуватиметься обговоре використання російських активів на суму близько 300 млрд доларів, які були заморожені після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Однак кілька офіційних осіб із країн G7, включаючи США, заявили, що потрібно виробити багато юридичних і технічних аспектів, і не очікується, що детальна угода буде досягнута в Стрезі", - йдеться у повідомленні.

Один із чиновників на умовах анонімності сказав, що міністри G7 намагаються досягти консенсусу навколо плану, який дасть Україні достатньо грошей наперед для задоволення середньострокових військових і цивільних потреб і дасть сигнал Росії, що вона "не може пережити" Захід фінансово.

Переговори спрямовані на те, щоб представити пропозиції главам урядів G7 на зустрічі в регіоні Апулія південної Італії 13-15 червня.

Що відомо про конфіскацію російських активів

30 листопада в сенаті США представили законопроєкт про конфіскацію російських активів. Уже 11 січня адміністрація Байдена підтримала конфіскацію активів РФ для передачі Україні.

Водночас у Росії підрахували, що Захід може втратити активи та інвестиції на суму щонайменше $288 млрд, якщо конфіскує заморожені російські активи для допомоги у відновленні України, та заявили, що Москва вдасться до заходів у відповідь.

23 січня посол Бельгії в США Жан-Артур Режібо заявив, що країни Заходу мають ухвалити колективне рішення щодо конфіскації заморожених російських активів, більшість яких зберігається у брюссельському розрахунковому центрі Euroclear.

24 січня комітет сенату США схвалив законопроєкт щодо конфіскації російських активів та їхньої передачі Україні.

30 січня комітет з політичних питань Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалив проєкт резолюції, який передбачає конфіскацію заморожених російських активів і їх передачу новому фонду для відновлення України.

У Європі зберігається 191 млрд із 260 млрд євро заморожених закордонних активів Росії, прибуток з яких у 2023 році становив 4,4 млрд євро, їх хочуть передавати Україні.

12 лютого Рада ЄС ухвалила рішення щодо регулювання майбутнього механізму з використання прибутків від заморожених російських активів на території ЄС на користь України.

7 травня канцлер Німеччини Олаф Шольц підтримав ідею витрачати близько 90% прибутків від заморожених російських активів на оборонні потреби України.

8 травня посли Європейського Союзу погодили спрямування доходів від заморожених активів РФ на відбудову України, а також на оборону від агресора.

18 травня повідомлялось, що міністерка фінансів США Джанет Єллен закликатиме інших фінансових чиновників G7 погодитися з планом перенесення процентних доходів із заморожених російських активів, щоб швидше надати більше грошей Україні.

22 травня стало відомо, що у Німеччина готова використовувати доходи від заморожених активів РФ для допомоги України.