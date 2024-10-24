МЗС Китаю заявило, що "не знає" про перебування військ КНДР у РФ

Про це сказав речник МЗС КНР Лін Цзінь на пресконференції, передає Reuters.

На запитання журналіста про те, чи є війська КНДР у РФ, речник відповів, що "китайська сторона не знає про ситуацію".

"Позиція Китаю щодо української кризи була послідовною та чіткою, і ми сподіваємося, що всі сторони сприятимуть деескалації ситуації та візьмуть на себе зобов'язання щодо політичного вирішення", - додав він.

Інформаційне агентство нагадує, що раніше присутність північнокорейських військ у Росії підтвердили у США. Очільник Пентагону Ллойд Остін зазначав про "докази того, що в Росії є війська КНДР".

Водночас речник Білого дому Джон Кірбі заявляв: у США вважають, щонайменше 3 тис. військових із Північної Кореї навчаються на трьох військових базах, що розташовані на сході Росії.

Що відомо про військову співпрацю Росії та КНДР і солдатів Північної Кореї в Росії Kyiv Post 4 жовтня повідомило, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових із КНДР, які проводили консультації з російською армією. Міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен 8 жовтня попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії. Президент України Володимир Зеленський на пресконференції в Брюсселі 17 жовтня повідомив, що росіяни планують підготувати 10 тис. північнокорейських військових та залучити їх до війни в Україні. Начальник ГУР МО Кирило Буданов поінформував, що на сході Росії перебуває близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців, які проходять підготовку для участі в бойових діях в Україні. За його словами, перший підрозділ у складі 2600 солдатів вирушить до Курська, де Україна встановила плацдарм. Україна надала Північноатлантичному альянсу розвідувальну інформацію про участь військових з Північної Кореї у війні на боці Росії та попросила надати відповідні дані держав НАТО Києву. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що участь північнокорейських військових у війні проти України на боці РФ означатиме "значну ескалацію". Згодом повідомили, що Південна Корея розглядає можливість надати Україні допомогу у вигляді своїх військових і даних розвідки у відповідь на дії Північної Кореї. 22 жовтня у медіа з'явилася інформація, що Північна Корея відправила на територію Росію не тільки піхотинців, а й пілотів військових літаків. А очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що 23 жовтня у Курську область повинні прибути перші бійці з Північної Кореї. У середу, 23 жовтня, міністр оборони США Ллойд Остін заявив: є докази того, що війська Північної Кореї перебувають у Росії. Втім, за його словами, наразі невідомо, що вони там робитимуть. А південнокорейські парламентарі повідомили, що КНДР відправила до РФ 3 тис. своїх військових. Тим часом самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не вірить у залучення північнокорейських військ до війни в Україні

Радник Білого дому з питань комунікацій Джон Кірбі 23 жовтня заявив, що якщо військові КНДР приєднаються до бойових дій проти України, то вони будуть цілком легітимною ціллю.