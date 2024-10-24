МЗС Китаю заявило, що "не знає" про перебування військ КНДР у РФ
У китайському міністерстві закордонних справ заявили, що держава "не знає", чи перебувають північнокорейські військові на території Росії
Про це сказав речник МЗС КНР Лін Цзінь на пресконференції, передає Reuters.
На запитання журналіста про те, чи є війська КНДР у РФ, речник відповів, що "китайська сторона не знає про ситуацію".
"Позиція Китаю щодо української кризи була послідовною та чіткою, і ми сподіваємося, що всі сторони сприятимуть деескалації ситуації та візьмуть на себе зобов'язання щодо політичного вирішення", - додав він.
Інформаційне агентство нагадує, що раніше присутність північнокорейських військ у Росії підтвердили у США. Очільник Пентагону Ллойд Остін зазначав про "докази того, що в Росії є війська КНДР".
Водночас речник Білого дому Джон Кірбі заявляв: у США вважають, щонайменше 3 тис. військових із Північної Кореї навчаються на трьох військових базах, що розташовані на сході Росії.
Що відомо про військову співпрацю Росії та КНДР і солдатів Північної Кореї в Росії
Kyiv Post 4 жовтня повідомило, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових із КНДР, які проводили консультації з російською армією.
Міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен 8 жовтня попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.
Президент України Володимир Зеленський на пресконференції в Брюсселі 17 жовтня повідомив, що росіяни планують підготувати 10 тис. північнокорейських військових та залучити їх до війни в Україні.
Начальник ГУР МО Кирило Буданов поінформував, що на сході Росії перебуває близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців, які проходять підготовку для участі в бойових діях в Україні. За його словами, перший підрозділ у складі 2600 солдатів вирушить до Курська, де Україна встановила плацдарм.
Україна надала Північноатлантичному альянсу розвідувальну інформацію про участь військових з Північної Кореї у війні на боці Росії та попросила надати відповідні дані держав НАТО Києву.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що участь північнокорейських військових у війні проти України на боці РФ означатиме "значну ескалацію".
Згодом повідомили, що Південна Корея розглядає можливість надати Україні допомогу у вигляді своїх військових і даних розвідки у відповідь на дії Північної Кореї.
22 жовтня у медіа з'явилася інформація, що Північна Корея відправила на територію Росію не тільки піхотинців, а й пілотів військових літаків. А очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що 23 жовтня у Курську область повинні прибути перші бійці з Північної Кореї.
У середу, 23 жовтня, міністр оборони США Ллойд Остін заявив: є докази того, що війська Північної Кореї перебувають у Росії. Втім, за його словами, наразі невідомо, що вони там робитимуть. А південнокорейські парламентарі повідомили, що КНДР відправила до РФ 3 тис. своїх військових.
Тим часом самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не вірить у залучення північнокорейських військ до війни в Україні
Радник Білого дому з питань комунікацій Джон Кірбі 23 жовтня заявив, що якщо військові КНДР приєднаються до бойових дій проти України, то вони будуть цілком легітимною ціллю.
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