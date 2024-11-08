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"Ні російським виборам": опозиція у Грузії готує протестну ходу

Дар'я Куркіна
8 листопада, 2024 п'ятниця
18:23
Світ грузія

У Грузії опозиція в суботу, 9 листопада, планує провести марш протесту в Тбілісі під гаслом "Ні російським виборам"

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Про це повідомляє NewsGeorgia.

Організаторами протестної ходи є партії "Єдність – Національний рух", "Коаліція за зміни" та "Сильна Грузія". Видання зауважує, що така акція має стати третім масштабним мітингом із вимогою скасувати результати парламентських виборів 26 жовтня, на яких за висновком ЦВК перемогла правляча партія "Грузинська мрія".

Зазначено, що протестувальники почнуть збиратися для протестної ходи о 15:00 біля двох станцій метро. Водночас кінцевий пункт маршу не оголошений.

Вибори у Грузії 26 жовтня 2024 року: що відомо

У суботу, 26 жовтня 2024 року, в Грузії відбулося голосування на виборах до парламенту. Центрвиборчком країни визнав переможцем керівну проросійську партію "Грузинська мрія" (54%), що побудувала свою кампанію на відмові від членства в ЄС і НАТО, які буцімто загрожують Грузії війною. На "підтвердження" білборди та відеоматеріали "Мрії" містили кадри зруйнованих українських міст.

З-поміж лідерів іноземних держав та урядів чинну грузинську владу привітали з "перемогою" поки що лише Віктор Орбан (Угорщина), Нікол Пашинян (Вірменія) та Ільхам Алієв (Азербайджан).

Водночас президент Європейської ради Шарль Мішель відреагував на оприлюднений 27 жовтня звіт спостерігачів з ЄС, що 26 жовтня вивчали перебіг голосування на  виборах у Грузії. Зокрема, він закликав ЦВК Грузії розслідувати та виправити порушення під час підрахунку голосів.

Президентка країни Саломе Зурабішвілі ввечері 27 жовтня виступила зі зверненням, у якому наголосила на "тотальній фальсифікації та конфіскації голосів".

Увечері 28 жовтня у столиці Грузії розпочалися протести після оприлюднення результатів парламентських виборів. Близько 15 тис. осіб вийшли до будівлі парламенту в центрі міста.

Прокуратура Грузії 30 жовтня розпочала розслідування за фактом імовірної фальсифікації парламентських виборів з ознаками злочину. У межах слідства президентку Зурабішвілі викликали на допит, проте вона відмовилася. Наступного дня стало відомо, що прокуратура розслідує 47 справ за фактами ймовірних злочинів, скоєних у передвиборчий період і в день виборів. Зокрема, правоохоронці затримали двох людей за підозрою у вкиданні бюлетенів.

Опозиційні партії Грузії анонсували проведення другої акції протесту проти визнання результатів парламентських виборів. Експерт-міжнародник, учасник акції протесту у Грузії Гіоргій Іналішвілі розповів про акцію протестів у Грузії, яка зібралася 4 листопада. 

Згодом апеляційний суд Грузії скасував рішення щодо анулювання результатів голосування на кількох дільницях. 

7 листопада апеляційний суд Грузії скасував рішення судді щодо анулювання результатів голосування на кількох дільницях через порушення таємниці голосування на виборах до парламенту.

Теги:
Новини
вибори
Грузія
акції протестів
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