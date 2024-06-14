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"П'ять країн дали гроші": глава МЗС Чехії Ліпавський розповів про можливості постачати Україні боєприпаси

14 червня, 2024 п'ятниця
20:57
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Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що закуплені в межах ініціативи боєприпаси вже прибувають в Україну. За його словами, цього року Київ зможе безперервно отримувати їхню "значну кількість"

Зміст

Про це він розповів у інтерв’ю Радіо Свобода.

"Цього року ми зможемо закупити та безперервно постачати значну кількість боєприпасів. До цього часу Чехія поставила через різні канали понад мільйон снарядів для України", - сказав Ліпавський.

Він акцентував, що це стало можливими завдяки зусиллям держав, які приєдналися до чеської ініціативи. За його словами, йдеться про 20 країн.

"П’ять з них вже надіслали гроші, і зараз ми можемо укладати угоди та закуповувати боєприпаси з різних країн, а потім відправляти їх до України, щоб вона могла по праву захищатися від російської агресії", - розповів глава МЗС Чехії.

Водночас Ліпавський акцентував: про виконання домовленостей мають повідомляти самі країни, висловивши сподівання, що будуть укладені більше угод стосовно закупівлі снарядів.

Також чеський дипломат розповів, його держава не виключає проведення мирних переговорів з РФ, якщо Москва визнає порушення суверенітету України та свій провал у війні.

"Так, нам потрібен мир. Але, перш за все, нам потрібно забезпечити Європі та Україні безпеку", - підкреслив Ліпавський.

Він наголосив, що мир є частиною "більшого завдання", яке охоплює гарантії безпеки для України та ЄС. Також Ліпавський додав: Чехія підтримує мирний план президента України Володимира Зеленського й Саміт у Швейцарії, який відбудеться 15-16 червня.

На запитання журналіста стосовно присутності російських представників на майбутніх заходах щодо припинення війни міністр відповів, що на це має бути воля РФ.

"Чесно кажучи, якби не було російської агресії, не було би потреби проводити мирний саміт у Женеві чи конференцію з відновлення України. А якщо Росія готова визнати, що ця агресія не буде успішною, то, ймовірно, вони будуть готові сісти за стіл переговорів", - підсумував Ліпавський.

Ініціатива Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України: що відомо

17 лютого стало відомо, що Чехія знайшла за кордоном джерела постачання сотень тисяч артилерійських боєприпасів, які вона могла б доставити в Україну протягом лічених тижнів.

Публічно про участь заявили Нідерланди, які передали на закупівлю боєприпасів 100 млн євро. Долучиться до ініціативи щодо закупівлі снарядів для України за межами ЄС і Франція. Також ініціативу підтримали Німеччина і Норвегія.

22 лютого стало відомо, що Канада готова виділити до $22 млн на снаряди для України. Також прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо повідомив, що країна на €200 млн профінансує чеську ініціативу.

2 березня у Чехії заявили, що зможуть здійснити перші постачання боєприпасів до Києва за кілька тижнів.

Згодом прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що її країна сприятиме багатосторонній ініціативі Чехії щодо придбання та передачі Україні артилерійських боєприпасів.

9 травня президент Чехії Петр Павел заявив, перша поставка в межах чеської ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для України, ймовірно, відбудеться вже в червні: заплановано передати 180 тис. боєприпасів.

30 травня повідомлялось, що перша партія снарядів, придбаних за чеською ініціативою, прибуде в Україну в червні.

Теги:
Україна
Росія
Чехія
Війна з Росією
допомога Україні
підтримка України
Світ про Україну
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