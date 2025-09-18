Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Світ РФ оскаржила в Міжнародному суді ООН свою причетність до збиття рейсу MH17 у 2014 році

Марія Музиченко
18 вересня, 2025 четвер
23:00
Світ прапор Росії

Міністерство закордонних справ Росії повідомило про оскарження рішення Ради Міжнародної організації цивільної авіації щодо причетності Москви до збиття рейсу MH17 у 2014 році у Міжнародному суді ООН

Зміст

Про це повідомляє пропагандистське видання "РИА Новости".

МЗС РФ повідомило, що Росія оскаржила в Міжнародному суді ООН рішення Ради ICAO, яке, за словами Москви, безпідставно звинувачує її у причетності до катастрофи малайзійського Boeing MH17 у 2014 році.

Зазначається, що оскарження стосується юрисдикції, фактів справи, застосовного права та процедурних порушень.

"Москва сподівається, що Міжнародний суд ООН проявить виняткову неупередженість у цьому резонансному процесі", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про збиття літака рейсу MH17

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній" із 298 людьми на борту,  який виконував рейс MH-17 з Амстердама (Нідерланди) до Куала-Лумпура (Малайзія), збили на тимчасово окупованій території Донбасу 17 липня 2014 року. У катастрофі загинули всі люди: 283 пасажири та 15 членів екіпажу. 

У травні 2018 року Спільна слідча група представила звіт, з якого витікає, що авіалайнер Boeing рейсу МН17 компанії "Малайзійські авіалінії" збили з установки "Бук" 53-ї зенітно-ракетної бригади збройних сил РФ. Міжнародна слідча група також показала уламок ракети, яка збила MH17.

Нідерландська прокуратура висунула вимогу про довічне ув'язнення для чотирьох обвинувачених у збитті літака рейсу MH17 – трьох росіян та одного українця: Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського, Олега Пулатова та Леоніда Харченка. При цьому звинувачення вважає, що винні мають виплатити компенсації родинам загиблих.

У червні 2022 року в Нідерландах завершився судовий процес щодо збитого над Донеччиною літака MH17. 16 липня ЄС закликав притягнути до відповідальності винних у збитті літака.

Уже 17 листопада 2022 року суд у Гаазі озвучив вирок: літак було збито 2014 року донецькими сепаратистами. За даними трибуналу, стріляли зі ЗРК "Бук" із боку села Первомайське Донецької області. На той момент село перебувало під контролем "ДНР". Згідно з вироком у злочині винні Ігор Гіркін та його підлеглі - Сергій Дубинський та Леонід Харченко. Саме вони несуть відповідальність за загибель 298 осіб. Олега Пулатова, який був ще одним підозрюваним, вважають невинним.

25 січня 2023 року Європейський суд постановив, що Нідерланди мають право вимагати компенсацію з РФ щодо збиття пасажирського рейсу MH17 у липні 2014 року.

У лютому прокурори знайшли докази, що саме президент РФ Володимир Путін ухвалив рішення про поставку ЗРК "Бук" терористам "ДНР" для збиття MH17.

Згодом Нідерланди викликали посла Росії та вимагали пояснень у зв'язку з висновками Спільної слідчої групи стосовно розслідування збиття літака рейсу МН17 і причетності до нього Путіна.

Натомість російський президент надав звання "гвардійська" 53-й зенітній ракетній бригаді, яка причетна до збиття малайзійського пасажирського лайнера рейсу MH17.

Згодом стало відомо, що влада Нідерландів розглядала можливість військового втручання, коли бойовики у 2014 році збили малайзійський Boeing-777 рейсу MH17 над Донбасом.

Напередодні десятої річниці збиття малайзійського Boeing-777 рейсу MH17 Євросоюз закликав Росію визнати відповідальність за трагедію. 

12 травня Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) поклала на Росію відповідальність за збиття літака рейсу MH17 у 2014 році.

