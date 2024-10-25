Саміт БРІКС не варто недооцінювати, - ексдепутат держдуми РФ Пономарьов
Ексдепутат держдуми РФ, член Виконавчої Ради Зʼїзду Народних Депутатів РФ Ілля Пономарьов підбив підсумки саміту БРІКС у Казані
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".
"Ми можемо багато разів іронізувати над цим, але саміт БРІКС – серйозна справа. На саміті зібралися країни, які представляють приблизно 30% світового ВВП, в яких понад 2 мільярди населення. Це частина нового глобального світопорядку та протистояння, яке існує між глобальною Північчю та Півднем. Путін намагається використовувати це на свою користь тим, що Китай, Індія, Бразилія та інші країни грають за правилами, а Путін готовий ці правила руйнувати, воювати й врешті-решт просто "таскати каштани з вогню" для Китаю та інших країн", - зазначив ексдепутат держдуми РФ.
Китай зараз виглядає головним бенефіціаром саміту та війни між Росією та Україною, каже Пономарьов.
"Незалежно від того, як закінчиться війна, виглядає так, що Китай буде у виграші. Єдиний сценарій, коли Китай програє, це якщо в Росії відбудуться політичні зміни. Якщо ж ні, то вони виграють, і саме тому готові вкладати гроші, приїжджати на саміти й таким чином конкурувати з Америкою та іншими країнами Заходу", - додав він.
- У вівторок, 22 жовтня, у Казані відкривається саміт БРІКС під головуванням Росії. На зустріч приїдуть делегації з 36 країн, зокрема 22 глави держави.
- Щонайменше 36 світових лідерів прибули до Казані на саміт БРІКС, під час якого Росія, ймовірно, намагатиметься створити механізми для посилення своїх військових сил в Україні.
- На саміті БРІКС Володимир Путін провів низку зустрічей із посадовцями та представниками інших країн.
- 23 жовтня радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі заявив, що США не розглядають саміт БРІКС у Росії як загрозу західним альянсам.
- 24 жовтня Генсек ООН Гутерреш на саміті БРІКС у РФ закликав до "справедливого миру" в Україні.
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