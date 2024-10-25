Саміт БРІКС не варто недооцінювати, - ексдепутат держдуми РФ Пономарьов

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Ми можемо багато разів іронізувати над цим, але саміт БРІКС – серйозна справа. На саміті зібралися країни, які представляють приблизно 30% світового ВВП, в яких понад 2 мільярди населення. Це частина нового глобального світопорядку та протистояння, яке існує між глобальною Північчю та Півднем. Путін намагається використовувати це на свою користь тим, що Китай, Індія, Бразилія та інші країни грають за правилами, а Путін готовий ці правила руйнувати, воювати й врешті-решт просто "таскати каштани з вогню" для Китаю та інших країн", - зазначив ексдепутат держдуми РФ.

Китай зараз виглядає головним бенефіціаром саміту та війни між Росією та Україною, каже Пономарьов.

"Незалежно від того, як закінчиться війна, виглядає так, що Китай буде у виграші. Єдиний сценарій, коли Китай програє, це якщо в Росії відбудуться політичні зміни. Якщо ж ні, то вони виграють, і саме тому готові вкладати гроші, приїжджати на саміти й таким чином конкурувати з Америкою та іншими країнами Заходу", - додав він.