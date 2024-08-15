Секретна служба США планує використовувати на мітингах Трампа поза приміщеннями куленепробивне скло, - ABC

Про це пише ABC News із посиланням на джерела.

Зазначено, що таких дій вживають лише для чинних американських президентів, проте секретна служба США робить виняток після замаху на колишнього главу Білого дому під час мітингу у Пенсильванії.

Водночас секретна служба та кампанія Трампа відмовилися коментувати цю інформацію.

Від дня замаху кандидат у президенти від республіканців проводив передвиборчі заходи у приміщеннях. За словами співрозмовників ABC, Трамп прагне проводити заходи в межах своєї кампанії на відкритому просторі та шукав гарантії, що це буде безпечно.

Замах на Трампа