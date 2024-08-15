Секретна служба США планує використовувати на мітингах Трампа поза приміщеннями куленепробивне скло, - ABC
Секретна служба США домовляється про те, аби кандидат у президенти Дональд Трамп відновив мітинги під відкритим небом, для чого вона прагне оточити куленепробивним склом трибуну, на якій він виступатиме
Про це пише ABC News із посиланням на джерела.
Зазначено, що таких дій вживають лише для чинних американських президентів, проте секретна служба США робить виняток після замаху на колишнього главу Білого дому під час мітингу у Пенсильванії.
Водночас секретна служба та кампанія Трампа відмовилися коментувати цю інформацію.
Від дня замаху кандидат у президенти від республіканців проводив передвиборчі заходи у приміщеннях. За словами співрозмовників ABC, Трамп прагне проводити заходи в межах своєї кампанії на відкритому просторі та шукав гарантії, що це буде безпечно.
Замах на Трампа
13 липня у штаті Пенсільванія під час мітингу на кандидата в президенти США Дональда Трампа було скоєно замах. Після звуків стрілянини його евакуювали зі сцени зі слідами крові на обличчі.
Директорка секретної служби США Кімберлі Чітл визнала провал у роботі охорони Трампа, а згодом подала у відставку.
25 липня ФБР під час аналізу ноутбука підозрюваного в замаху виявило, що він шукав деталі вбивства ексочільника США Джона Кеннеді.
Згодом очільник ФБР Крістофер Рей заявив, що не впевнений, що в Трампа під час мітингу влучили саме кулею або осколком.
У Федеральному бюро розслідувань Сполучених Штатів Америки підтвердили, що в кандидата в президенти Дональда Трампа під час мітингу 13 липня влучили кулею або її частиною.
27 липня Трамп заявив, що планує повернутися в Батлер у штаті Пенсільванія, де на експрезидента було скоєно замах, для проведення мітингу для вшанування вбитого прихильника та поранених під час стрілянини.
7 серпня Трамп заявив, що замах на його життя під час мітингу у Пенсильванії став результатом меседжів політиків Демократичної партії.
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