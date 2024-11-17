Шольц зробив правильно, що зателефонував Путіну, - глава міноборони Німеччини

Про це він заявив в ефірі телеканалу ARD, передає Укрінформ.

"Я вважаю, що було правильним зателефонувати йому (Путіну – ред.) та заявити про те, чого ми насправді очікуємо", - заявив Пісторіус.

Натомість міністр наголосив, що не минуло й 48 годин після цієї розмови, як Путін "показав власну думку про мирні переговори або припинення вогню".

Пісторіус відкинув припущення, що канцлер зробив дзвінок через критику, що Німеччина недостатньо робить на дипломатичному напрямку заради завершення війни в Україні.

За його словами, телефонна розмова свідчить про постійні зусилля, яких докладає Німеччина для завершення війни, але з "іншого боку, від Путіна в Москві", такої готовності немає.

Що відомо

У п'ятницю, 15 листопада, Олаф Шольц і Володимир Путін провели першу за два роки телефонну розмову. Під час розмови Шольц засудив агресію Росії проти України, закликавши Путіна припинити військові дії та вивести війська.

Попередня телефонна розмова між лідерами відбулася 2 грудня 2022 року.

Водночас Путін під час розмови заявив про готовність Росії відновити політичні переговори, які, на його думку, були перервані "київським режимом". Він підкреслив, що будь-які можливі домовленості повинні враховувати інтереси Росії у сфері безпеки, а також нові територіальні реалії.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на дзвінок Олафа Шольца російському диктатору Володимирові Путіну. На його переконання, Путіну вкрай важливо послабити ізоляцію РФ, тому він готовий до будь-яких перемовин. Однак жодні переговори протягом десятиліть не давали ніяких результатів і не дадуть зараз.

Колишній британський премʼєр Борис Джонсон підтримав позицію Володимира Зеленського про те, що розмова канцлера Німеччини Олафа Шольца і Володимира Путіна - "це скринька Пандори".

Розмова канцлера Німеччини Олафа Шольца та очільника Кремля Володимира Путіна була погоджена лідерами Сполучених Штатів, Великої Британії та Франції під час поїздки президента США Джо Байдена до Берліна 18 жовтня.