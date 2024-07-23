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"Символічний сигнал": зустріч очільників МЗС ЄС перенесли з Будапешта до Брюсселя після візиту Орбана до Путіна

23 липня, 2024 вiвторок
00:03
Світ Саміт ЄС, Жозеп Боррель

Голова МЗС ЄС Жозеп Боррель заявив, що неформальна зустріч міністрів закордонних справ і оборони Європейського союзу відбудеться в Брюсселі, а не в Будапешті. Таке рішення є відповіддю на візит угорського прем'єра Віктора Орбана до російського диктатора Володимира Путіна у Москві

Зміст

Про це повідомляє Служба зовнішньої політики та політики безпеки ЄС.

Саміт міністрів закордонних справ мав відбутись у Будапешті 28-29 серпня. Нагадаємо, що Угорщина головує в Раді ЄС.

Проте Боррель після зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі 22 липня заявив, що Угорщині потрібно послати сигнал, навіть якщо це "символічний сигнал".

Він наголосив, що постійні неузгоджені кроки Угорщини, спрямовані проти єдності ЄС, повинні "мати певні формальні наслідки". За його словами, 25 із 26 країн-партнерів Угорщини по ЄС в понеділок розкритикували ініціативу премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана, яку Будапешт назвав "миротворчою місією" і лише Словаччина підтримала її.

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"Я можу сказати, що всі держави-члени ­– за одним єдиним винятком – дуже критично ставляться до такої поведінки", – сказав Боррель.

Голова МЗС ЄС наголосив:"Саме Путін є стороною війни. Єдиний, хто провокує, – це Путін, який закликає до поділу України і видачі полонених як передумови для будь-яких переговорів і будь-якого припинення вогню".

Проте Боррель наголосив, що відмовляється від слова "бойкот".

"Зустріч відбудеться, і Угорщина буде там", – резюмував він.

Візит Орбана до Москви

2 липня прем'єр-міністр Угорщини Орбан прибув до української столиці для переговорів із президентом України Володимиром Зеленським. На зустрічі зокрема обговорювали мирний план України.

Згодом у ЗМІ з'явилися чутки про те, що Орбан планує здійснити візит до Москви після відвідин Києва.

Своєю чергою президент Європейської ради Шарль Мішель нагадав, що держава, яка головує в Євросоюзі, не може взаємодіяти з Росією від імені блоку. Також на інформацію про поїздку прем'єра Угорщини у Москву відреагував і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

5 липня до Москви прибув з візитом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. У Кремлі він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним і закликав його до припинення вогню.

Орбан також взяв участь у неформальному саміті тюркських держав в Азербайджані 5-6 липня. Високий представник Євросоюзу із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що Будапешт не представляє інтересів ЄС у взаємодіях з країнами та організаціями.

7 липня повідомлялося, що Орбан прагне змістити увагу Заходу на можливі перемовини між Україною та Росією щодо припинення бойових дій, проте його зусилля спрямовані на підрив підтримки України від європейських союзників.

Юридична служба Європейського Союзу підтвердила, що переговори прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, чия країна зараз головує в ЄС, з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві суперечать договорам блоку.

Теги:
ЄС
Бельгія
Угорщина
Війна з Росією
Віктор Орбан
Жозеп Боррель
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