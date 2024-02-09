США мають кошти, щоб продовжити навчання українців на F-16, - очільник Нацгвардії Хокансон

Про це пише АР із посиланням на начальника Нацгвардії США Дена Хокансона.

"Відсутність фінансування означає, що США не змогли надіслати Україні жодних нових пакетів зброї, попри жорстоку кампанію бомбардувань з боку Росії. Але навчання пілотів вдалося продовжити", - сказав Хокасон.

За його словами, США мають ресурси та можливості, щоб продовжити навчання, яке вже розпочато.

"Якщо ми вирішимо збільшити це, очевидно, нам знадобляться ресурси для підготовки додаткових пілотів і наземного допоміжного персоналу", - додав він.

Винищувачі F-16 для України: що відомо

21 травня 2023 року президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ.

У липні голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що перші винищувачі F-16, ймовірно, будуть літати в небі України до кінця березня 2024 року.

У Данії зазначили, що поставлять Україні 19 літаків за умови невикористання їх на території РФ. Відомо, що перша група пілотів уже розпочала навчання на F-16 у Данії. Нідерланди нададуть нашій країні 42 винищувачі. Водночас Норвегія надасть Україні F-16, але точна їхня кількість невідома.

15 вересня Бельгія долучилася до навчання українських пілотів на F-16. Попередньо у міноборони країни заявили, що не нададуть Україні винищувачі F-16, проте згодом в уряді припустили передачу Україні кількох F-16 наступного року. У 2024 році Нідерланди планують передати Україні першу партію винищувачів F-16.

11 жовтня міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що країна зможе передати Україні перші F-16 вже у березні-квітні 2024 року.

12 жовтня стало відомо, що Нідерланди відправлять F-16 до Румунії, де тренуватимуться українські пілоти.

26 жовтня українські пілоти розпочали льотну підготовку на винищувачах F-16 на авіабазі в штаті Аризона у США.

На початку січня 2024 року речник Пентагону бригадний генерал Патрик Райдер заявив, що українські льотчики завершать навчання на винищувачах F-16 у цьому році.