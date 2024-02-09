США мають кошти, щоб продовжити навчання українців на F-16, - очільник Нацгвардії Хокансон
Сполучені Штати наразі мають достатньо грошей для того, щоб продовжувати навчати українських бійців на винищувачах F-16
Про це пише АР із посиланням на начальника Нацгвардії США Дена Хокансона.
"Відсутність фінансування означає, що США не змогли надіслати Україні жодних нових пакетів зброї, попри жорстоку кампанію бомбардувань з боку Росії. Але навчання пілотів вдалося продовжити", - сказав Хокасон.
За його словами, США мають ресурси та можливості, щоб продовжити навчання, яке вже розпочато.
"Якщо ми вирішимо збільшити це, очевидно, нам знадобляться ресурси для підготовки додаткових пілотів і наземного допоміжного персоналу", - додав він.
Винищувачі F-16 для України: що відомо
21 травня 2023 року президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ.
У липні голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що перші винищувачі F-16, ймовірно, будуть літати в небі України до кінця березня 2024 року.
У Данії зазначили, що поставлять Україні 19 літаків за умови невикористання їх на території РФ. Відомо, що перша група пілотів уже розпочала навчання на F-16 у Данії. Нідерланди нададуть нашій країні 42 винищувачі. Водночас Норвегія надасть Україні F-16, але точна їхня кількість невідома.
15 вересня Бельгія долучилася до навчання українських пілотів на F-16. Попередньо у міноборони країни заявили, що не нададуть Україні винищувачі F-16, проте згодом в уряді припустили передачу Україні кількох F-16 наступного року. У 2024 році Нідерланди планують передати Україні першу партію винищувачів F-16.
11 жовтня міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що країна зможе передати Україні перші F-16 вже у березні-квітні 2024 року.
12 жовтня стало відомо, що Нідерланди відправлять F-16 до Румунії, де тренуватимуться українські пілоти.
26 жовтня українські пілоти розпочали льотну підготовку на винищувачах F-16 на авіабазі в штаті Аризона у США.
На початку січня 2024 року речник Пентагону бригадний генерал Патрик Райдер заявив, що українські льотчики завершать навчання на винищувачах F-16 у цьому році.
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