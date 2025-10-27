Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Світ Суд Італії схвалив екстрадицію українця, підозрюваного у підриві "Північних потоків", до Німеччини

Суд Італії схвалив екстрадицію українця, підозрюваного у підриві "Північних потоків", до Німеччини

Марія Музиченко
27 жовтня, 2025 понедiлок
15:53
Світ Місце аварії на трубопроводі Північний потік

У понеділок, 27 жовтня, суд у Болоньї схвалив екстрадицію українця, якого підозрюють у підриві газопроводу "Північний потік" у 2022 році, до Німеччини

Зміст

Про це повідомляє tagesschau.

Адвокат підозрюваного українця повідомив, що італійський суд погодився на його екстрадицію до Німеччини у справі щодо підриву "Північних потоків".

Зазначається, що справа може бути розглянута повторно. Після рішення суду в Болоньї адвокат Нікола Канестріні оголосив про намір оскаржити його в Касаційному суді в Римі, який раніше вже повертав справу до Болоньї.

Що передувало

У ніч на 26 вересня 2022 року в газопроводі "Північний потік - 2" сталося раптове падіння тиску. Вже 27 вересня стало відомо, що напередодні запуску Балтійського газопроводу до Балтійського моря вилився газ з російського газопроводу "Північний потік - 2". 

Експерти з'ясували, що на маршрутах газопроводів "Північний потік" та "Північний потік - 2" у Балтійському морі 26 вересня стався вибух техногенного характеру потужністю близько 700 кг у тротиловому еквіваленті. А тоді генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав інцидент диверсією.

ЗМІ в США та Німеччині провели розслідування аварії на Nord Stream, вбачаючи у них слід проукраїнських сил, проте офіційні особи країн та НАТО радять дочекатися результатів слідства.

Після того, 16 березня, стало відомо, що Данія не має наміру допускати представників Росії до розслідування підводних вибухів на газопроводах. Пізніше, 27 квітня, у Данії підтвердили, що російське спеціальне судно СС-750 перебувало поруч із газопроводом "Північний потік" за чотири дні до того, як труби було підірвано.

У суботу, 10 червня, видання The Wall Street Journal опублікувало статтю, в якій сказано, що ті, хто влаштував диверсію на газопроводах, могли використовувати Польщу як базу для проведення атаки. При цьому видання посилається на результати аналізу даних з яхти Andromeda, яку, ймовірно, використовували для здійснення підриву газопроводів. Згідно з цими даними судно заходило в польські води, відхилившись від курсу.

11 червня уповноважений польського уряду з питань безпеки інформаційного простору, речник міністра-координатора з питань спецслужб РП Станіслав Жарин спростував причетність Польщі до підриву "Північних потоків".

21 серпня 2025 року італійська поліція затримала громадянина України, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводу "Північний потік". Під час судового засідання він відкинув звинувачення й відмовився від екстрадиції до Німеччини.

28 серпня ARD, Süddeutsche Zeitung та Zeit у спільному розслідуванні зазначили, що у Німеччині вважають, що встановили особи всіх причетних до підриву "Північних потоків", і всі вони - громадяни України.

4 вересня повідомлялося, що апеляційний суд Італії відклав розгляд справи про екстрадицію українця, якого підозрюють у вибухах на "Північних потоках", до 9 вересня.

1 жовтня Варшавський окружний суд постановив взяти під варту на сім діб українця Володимира З., якого підозрюють у причетності до підриву газопроводу "Північний потік" у 2022 році.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск 7 жовтня наголосив, що екстрадиція українця, підозрюваного у підриві "Північних потоків", не відповідає польським інтересам, а сором мають відчувати ті, хто побудував газопроводи.

