Трамп через загрозу Ірану забажав додатковий захист. Байден наказав його охороняти як "чинного президента"

Про це інформує The Washington Post, посилаючись на джерела.

Видання вказує, що кампанія Дональда Трампа запросила військові літаки для Трампа в останні тижні кампанії, розширення обмеження на польоти над його резиденціями і місцями проведення мітингів, розміщення балістичного скла в семи штатах, де проходитиме передвиборча кампанія, а також низку військових транспортних засобів для перевезення Трампа.

"Ці запити є надзвичайними і безпрецедентними - жодного кандидата в новітній історії не перевозили військовими літаками напередодні виборів. Але запити надійшли після того, як радники кампанії Трампа отримали брифінги, на яких уряд заявив, що Іран все ще активно готує змову з метою його вбивства", - пише видання.

В електронних листах також йшлося про те, що нещодавно довелося скасувати публічний захід кампанії Трампа в останню хвилину через "брак персоналу" в Секретній службі. Замість цього Трампа помістили в невелику кімнату з репортерами.

Водночас представник Секретної служби США вказав, що Трамп отримує "найвищий рівень захисту".

"Для захисту колишнього президента регулярно надається допомога з боку Міністерства оборони, включаючи знешкодження вибухонебезпечних предметів, кінологічні підрозділи та повітряні перевезення. Секретна служба також вводить тимчасові обмеження на польоти над резиденцією колишнього президента і під час його подорожей. Крім того, колишній президент отримує найвищий рівень технічних засобів безпеки, які включають безпілотні літальні апарати, системи контрбезпілотного повітряного спостереження, балістику та інші передові технологічні системи", - йдеться у повідомленні.

Згодом кореспондент France24 Фрейзер Джексон повідомив, що Байден, коли він запитав про додаткові заходи безпеки розповів, що наказав охороняти Трампа "як чинного президента.

"Президент США Джо Байден сказав мені, що Дональду Трампу має бути наданий такий же захист від Секретної служби захист, як якби "він був чинним президентом", - написав він.

Байден попросив надати Трампу все, що буде потрібно, "за умови, що він не попросить F-15", цитує Білий дім.

Замах на Трампа