ЦАХАЛ вдарив по Бейруту для ураження керівника підрозділу зв'язку та координації "Хезболли", - ЗМІ
Ціллю удару Армії оборони Ізраїлю по Бейруту був керівник підрозділу зв'язку та координації "Хезболли" Вафік Сафа
Про це інформує The Times of Israel.
Видання вказує, що ціллю масштабного авіаудару ЦАХАЛу 10 жовтня по центру Бейрута був керівник підрозділу зв'язку та координації "Хезболли" Вафік Сафа.
Зазначено, що у 2019 році він потрапив під санкції США. Тоді про нього писали, як про людину, яка безпосередньо пов'язана з Хасаном Насраллою. Вказано, що Сафа "використовував ліванські порти та пункти пропуску для контрабанди та сприяв подорожам від імені "Хезболли", підриваючи безпеку ліванського народу, а також викачування цінних імпортних мит і доходів від уряду Лівану".
Водночас джерело в ліванських службах безпеки підтвердило Reuters, що ізраїльський удар по центру Бейрута був спрямований принаймні на одну високопоставлену фігуру "Хезболли".
Ситуація на Близькому Сході
27 вересня речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті. Згодом ізраїльські військові офіційно заявили про ліквідацію лідера та одного з засновників організації Хасана Насралли. Цю інформацію підтвердило керівництво угруповання. Пізніше ЦАХАЛ заявив, що разом із Насраллою ліквідував також інших високопосадовців.
Вдень 1 жовтня The New York Times попереджав, що Іран готовий розпочати повітряну атаку на Ізраїль у найближчі 12 годин. Ввечері іранські війська запустили приблизно 200 балістичних ракет у напрямку Ізраїлю.
Сполучені Штати Америки заявили, що скоординують разом з Ізраїлем відповідь на ракетну атаку, яку 1 жовтня ввечері здійснив Іран.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що ракетний удар Ірану по Ізраїлю провалився. Він пообіцяв, що Іран поплатиться за атаку.
У ніч на 2 жовтня Армія оборони Ізраїлю вдарила ракетами по командним пунктам ХАМАСу в секторі Гази, які терористи розташували в приміщеннях колишніх шкіл. Ізраїльтяни запевняють, що потурбувались про безпеку цивільних.
Армія оборони Ізраїлю повідомила, що внаслідок авіаудару ізраїльської авіації в четвер увечері, 3 жовтня, було вбито місцевого лідера ХАМАСу на Західному березі Йордану на ім'я Захі Ясер Абд аль-Разек Уфі.
4 жовтня міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив про підтримку Тегераном ініціатив щодо припинення вогню з боку Лівану, але висловив ключову умову: воно має бути узгоджене з перемир'ям у секторі Гази.
7 жовтня винищувачі армії оборони Ізраїлю завдали ударів по більш ніж 70 терористичних об'єктах "Хезболли" на півдні Лівану.
8 жовтня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила про розгортання 146-ї резервної дивізії, довівши загальну кількість ізраїльських військовослужбовців у країні до понад 15 тисяч.
Згодом прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що після ліквідації лідера ліванського угруповання "Хезболла" Хасана Насралли ЦАХАЛ знищив двох його наступників.
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