ЦАХАЛ вдарив по Бейруту для ураження керівника підрозділу зв'язку та координації "Хезболли", - ЗМІ

Про це інформує The Times of Israel.

Видання вказує, що ціллю масштабного авіаудару ЦАХАЛу 10 жовтня по центру Бейрута був керівник підрозділу зв'язку та координації "Хезболли" Вафік Сафа.

Зазначено, що у 2019 році він потрапив під санкції США. Тоді про нього писали, як про людину, яка безпосередньо пов'язана з Хасаном Насраллою. Вказано, що Сафа "використовував ліванські порти та пункти пропуску для контрабанди та сприяв подорожам від імені "Хезболли", підриваючи безпеку ліванського народу, а також викачування цінних імпортних мит і доходів від уряду Лівану".

Водночас джерело в ліванських службах безпеки підтвердило Reuters, що ізраїльський удар по центру Бейрута був спрямований принаймні на одну високопоставлену фігуру "Хезболли".

Ситуація на Близькому Сході

27 вересня речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті. Згодом ізраїльські військові офіційно заявили про ліквідацію лідера та одного з засновників організації Хасана Насралли. Цю інформацію підтвердило керівництво угруповання. Пізніше ЦАХАЛ заявив, що разом із Насраллою ліквідував також інших високопосадовців.