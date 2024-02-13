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У генштабі Австрії заявили, що для успішного контрнаступу Україні потрібні F-16

13 лютого, 2024 вiвторок
17:24
Світ F-16

Бойові дії у Запорізькій області чітко засвідчили важливість отримання переваги у повітрі в районі просування штурмових частин. Україні потрібні літаки F-16

Про це у коментарі Укрінформу заявив заступник начальника генерального штабу австрійських збройних сил генерал-майор Гюнтер Гофбауер.

"Я виходжу з того, що обом сторонам зараз відносно важко відновити маневри, тобто просування у цій війні. На мою думку, багато залежить від підтримки Заходу, але й від самої України та її населення, від того, які цілі вона ставить у війні. Думаю, що 2024 рік буде дуже складним у цьому плані", - сказав він.

Відповідаючи на запитання про потреби України у винищувачах, генерал сказав, що без забезпечення прикриття з повітря "навряд чи щось можливо".

"Я думаю, що якщо пілоти будуть добре навчені та буде достатня кількість бойових літаків, то ця маневрова війна може знову розпочатися. Без достатньої потужності в небі це буде складно", - висловився заступник начальника генштабу Австрії.

Він також зазначив, що саме повномасштабне вторгнення РФ в Україну стало "шоком" як для австрійського населення, так і для політичного керівництва республіки. За його словами, попри усі підготовчі заходи Росії, все ж не було очікування, що "це станеться таким чином і з такою жорстокістю".

Винищувачі F-16 для України: що відомо

21 травня 2023 року президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки аби бити по території РФ. 

У липні голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що перші винищувачі F-16, ймовірно, літатимуть у  небі України до кінця березня 2024 року. 

У Данії зазначили, що поставлять Україні 19 літаків за умови невикористання їх на території РФ. Відомо, що перша група пілотів уже розпочала навчання на F-16 у Данії. Нідерланди нададуть нашій країні 42 винищувачі. Водночас Норвегія надасть Україні F-16, але точна їх кількість невідома.

15 вересня Бельгія долучилася до навчання українських пілотів на F-16. Попередньо у міноборони Бельгії заявили, що не нададуть Україні винищувачі F-16, проте згодом в уряді припустили передачу Україні кількох F-16 наступного року.

11 жовтня міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що країна зможе передати Україні перші F-16 вже у березні-квітні 2024 року.

26 жовтня українські пілоти розпочали льотну підготовку на винищувачах F-16 на авіабазі в штаті Аризона у США.

7 листопада п'ять нідерландських винищувачів F-16 прибули до Румунії, де буде організовано навчання українських пілотів.

Теги:
Україна
Австрія
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУ
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