У Сирії повстанці увійшли в ключове місто Хама, армія Асада відступає

Про це повідомляє Reuters.

Сирійська армія заявила, що передислокувалася за межі Хами, "щоб зберегти життя цивільних осіб і запобігти міським боям".

Повстанці стверджують: вони захопили райони на північному сході міста, увійшли в центральну в'язницю та звільнили людей. За їхніми словами, вони готуються продовжувати свій наступ до Хомса, що зʼєднує столицю Дамаск з містами Середземного узбережжя.

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"Захоплення Хами, яке було в руках уряду протягом усієї громадянської війни, спричиненої повстанням проти Асада у 2011 році, сколихне Дамаск і стане причиною побоюваня продовження маршу повстанців на південь", - наголошує інформаційне агентство.

Що відбувається зараз у Сирії

У Сирії триває масштабна військова операція опозиційних сил проти урядових військ. Сирійська опозиція почала активний наступ уранці 27 листопада і після двох днів зіткнень узяла під контроль 56 населених пунктів у провінціях Алеппо й Ідліб та підійшли до околиць Алеппо.

У суботу, 30 листопада, російська авіація вперше з 2016 року завдала авіаударів по місту Алеппо, до центру якого дійшли сирійські повстанці. Водночас РФ пообіцяла Сирії додаткову військову допомогу.

30 листопада Reuters з посиланням на військові джерела повідомило, що сирійські повстанці захопили місто Мараат аль-Нуман в провінції Ідліб, таким чином узявши під свій контроль всю цю провінцію.

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Виконавчий директор Міжнародного фонду "Відродження" Олександр Сушко вважає, що Росія буде збільшувати свою військову присутність в Сирії тими силами, які вже перебувають в тому регіоні, без перекидання військ з фронту російсько-української війни.

Тим часом російська влада вирішила відправити у відставку командувача угруповання військ у Сирії Сергія Киселя на тлі втрат і зростання паніки в російських військах.

У Сирії погіршується ситуація для російського контингенту, розташованого там. Повстанські війська наступають на півдні країні - перші міські бої відбулися в Хамі, Хомсі та Сувейді.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що основну відповідальність за деградацію безпекової ситуації в Сирії несуть Москва й Тегеран

4 грудня збройні сили США завдали удару з метою самозахисту проти систем озброєнь у східній Сирії.