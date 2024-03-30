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Головна Світ У Таджикистані заявили, що мігранти тікають з Росії після теракту в ТРЦ

У Таджикистані заявили, що мігранти тікають з Росії після теракту в ТРЦ

30 березня, 2024 субота
13:13
Світ Москва, теракт у ТРЦ "Крокус"

Після теракту в ТРЦ "Крокус Сіті хол" під Москвою спостерігається сплеск виїзду трудових мігрантів з Росії до Таджикистану

Про це повідомляє міністерство праці, міграції та зайнятості Таджикистану, пише Reuters.

"Нам надходить дуже багато дзвінків. Це, швидше за все, не скарги на утиски, а страх наших громадян, паніка, багато хто хоче виїхати. Ми зараз стежимо за ситуацією, у нас більше людей приїжджає, ніж виїжджає", - заявив заступник глави міністерства Шахноза Нодірі.

Зазначається, що дефіцит робочої сили в економіці Росії може посилитися через виїзд трудових мігрантів.

У мінпраці Таджикистану очікують, що відтік мігрантів з Росії буде тимчасовим.

Теракт у "Крокус Сіті Холі": що відомо

Під час концерту в ТРЦ "Крокус Сіті хол" під Москвою у п'ятницю, 22 березня, невідомі в камуфляжі вчинили стрілянину: відомо про понад 130 загиблих та велику кількість постраждалих. ФСБ каже, що нібито затримала підозрюваних.

У Головному управлінні розвідки переконані, що стрілянина в московському ТРЦ "Крокус" - це свідома провокація режиму Путіна, а у МЗС заявили, що світ має рішуче відкинути брехливі російські звинувачення в нібито причетності України. Причетність України відкинув і Білий дім. 

Також командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош заявив, що Сили оборони України не мають причетності до стрілянини в московському ТРЦ "Крокус".

23 березня Путін виступив зі зверненням щодо теракту. За словами російського диктатора, Україна "готувала вікно", аби прийняти терористів, що влаштували теракт у Підмосков'ї. 

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов назвав цю заяву Путіна абсолютно брехливою та абсурдною.

Після теракту керівник фракції "Єдина Росія" Володимир Васильєв заявив, що у держдумі розглянуть та "глибоко пропрацюють" питання повернення смертної кари.

Ввечері 23 березня президент України Володимир Зеленський вперше відреагував на теракт під Москвою. За його словами, Путін та інші покидьки просто намагаються звалити відповідальність на когось іншого.

Аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що до теракту в "Крокус Сіті холі" в Підмосков’ї причетне терористичне угруповання "Ісламська держава".

Рада національної безпеки (NSC) США в неділю, 24 березня, однозначно відкинула спроби Росії звинуватити Україну в організації теракту в ТРЦ "Крокус Сіті хол" біля Москви.

Теги:
Росія
теракт
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