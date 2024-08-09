У Венесуелі заблокували соцмережу Х через суперечки щодо результатів президентських виборів
Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що в країні на 10 днів буде обмежено доступ до соціальної мережі Х, звинувативши власника платформи Ілона Маска у "підбурюванні до ненависті, громадянської війни та смерті"
Про це повідомляє Reuters.
Таке рішення у Венесуелі прийняли через суперечки щодо результатів виборів, після яких лідером держави став виконувач обов’язків президента Мадуро. Потім у кількох містах Венесуели спалахнули протести через підозри фальсифікації результатів.
"X, забирайся з Венесуели на 10 днів!" - заявив Мадуро під час виступу на державному телебаченні.
Reuters зауважує, конфлікт між очільником Венесуели та Ілоном Маском триває не один місяць.
Також Мадуро закликав венесуельців відмовитися від месенджера WhatsApp, а замість нього використовувати Telegram або WeChat. За його словами, WhatsApp використовувався для "залякування родин солдатів і поліцейських".
Що відомо про цьогорічні вибори у Венесуелі
29 липня виборча комісія Венесуели оголосила переможця дострокових президентських виборів. Ним став виконувач обов’язків президента, віцепрезидент за каденції Уґо Чавеса Ніколас Мадуро. Після цього в кількох містах Венесуели спалахнули протести.
Панама оголосила, що тимчасово призупиняє всі дипвідносини з Венесуелою до аналізу голосування на президентських виборах. Керівництво низки країн Латинської Америки висловило сумніви щодо достовірності підрахунку.
Президенти США та Бразилії Джо Байден і Луїс Інасіо Лула да Сілва погодилися, що Венесуела повинна оприлюднити детальні дані голосування з президентських виборів.
31 липня міністр закордонних справ Перу Хав'єр Гонсалес-Олаечеа оголосив, що його уряд визнає опозиційного кандидата Едмундо Гонсалеса Уррутію обраним президентом Венесуели.
31 липня Угорщина ветувала спільну заяву країн Європейського Союзу щодо результатів виборів президента у Венесуелі. Своєю чергою високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що блок не буде визнавати результати виборів, поки не підрахують всі голоси. У МЗС Угорщини заперечують, що ветували спільну заяву.
Згодом держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США визнали опозиційного кандидата на посаду президента Венесуели Гонсалеса переможцем виборів.
5 серпня стало відомо, що Євросоюз не визнає перемогу Мадуро на виборах президента Венесуели.
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